Soto del Real: Un modelo de equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y calidad de vida

Soto del Real se ha consolidado como uno de los municipios más atractivos del norte de la Comunidad de Madrid por su capacidad para combinar cercanía a la capital, con una identidad propia y un entorno natural privilegiado. Situado a 42 kilómetros de Madrid, en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, junto a La Pedriza y el Parque Nacional, el municipio ha sabido construir una imagen ligada a la calidad de vida, la sostenibilidad y el dinamismo local. Además se ha convertido en un referente para aquellos que buscan un modelo de crecimiento equilibrado sin renunciar al paisaje y a su conexión con el área metropolitana.

La conexión del municipio con Madrid se apoya hoy, sobre todo, en la M-607 y en el autobús interurbano. En cuanto al tren, Soto del Real todavía no tiene servicio de Cercanías en funcionamiento, pero la ampliación de la línea C-4B desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real y la nueva estación Soto Sur extenderán la red de conexiones hacia el norte y devolverán al municipio su conectividad mediante Cercanías prevista para 2027.

Esa accesibilidad facilita la movilidad diaria y consolida al municipio como un enclave bien integrado en la comarca. A ello se suma su firme apuesta por la movilidad activa, con más de 40 kilómetros de carril bici que conectan el municipio con otros núcleos urbanos del entorno metropolitano y fomentan los desplazamientos sostenibles.

Cultura ambiental

Otro de sus rasgos más reconocibles de este municipio es su compromiso ambiental, especialmente visible en la gestión de residuos. Soto del Real ha convertido esta materia en una política concreta y reconocible, con sistemas de separación selectiva a través de su Punto Limpio, circuitos específicos de recogida y una decidida apuesta por el compostaje comunitario. Un modelo que sitúa a la ciudad madrileña como una referencia local en sostenibilidad, ya que permite reducir residuos, rebajar el volumen de aquellos que terminan en el vertedero y transformar los desechos en recursos útiles.

Una de las singularidades de Soto del Real es su planificación urbana con criterios de sostenibilidad. Y es que, el municipio es consciente de que la movilidad y la gestión del crecimiento son dos de sus principales desafíos y tienen claro que no quieren crecer más, sino crecer mejor, sin poner en riesgo el paisaje, la identidad local ni el equilibrio entre suelo urbano y entorno natural.

En esta línea, el Plan Sostenible de Ordenación Urbana dibuja una hoja de ruta precisamente basada en un crecimiento más contenido, ordenado y vinculado a las necesidades del municipio.

Por otro lado, el tejido empresarial de Soto del Real está mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empresas, pero, sin duda, el sector servicios es el auténtico eje sobre el que se vertebra la economía local del municipio. Concentra un total de 412 empresas entre las que destacan especialmente el comercio, el transporte y la hostelería, con 178 compañías, junto a un ecosistema muy amplio de actividades profesionales y técnicas, educación, sanidad y servicios sociales y otros servicios personales.

Este modelo encaja con la realidad de Soto del Real como un municipio residencial, dinámico y bien conectado, donde los servicios de proximidad, la restauración, el pequeño comercio y la actividad profesional sostienen buena parte de la vida económica y del empleo local.

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Además, la presencia de establecimientos comerciales, restaurantes, bares y alojamientos turísticos confirma que se trata de una economía muy vinculada al consumo local, la atención diaria a la población y el atractivo del municipio como lugar para vivir, visitar y desarrollar actividad profesional.