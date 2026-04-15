La sanidad pública de Madrid, la más rápida de España para operarse: 50 días de espera

La Comunidad de Madrid cerró el pasado año con un total de 80.525 personas en lista de espera quirúrgica y una demora media de 50 días para ser operado en un hospital, la más baja del conjunto de España, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al 31 de diciembre.

De esta forma, en la sanidad madrileña había que aguardar una media de 50 días, frente a los 121 de media que había que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 71 días menos, según los datos consultados por Europa Press.

Estos datos suponen que la sanidad madrileña continúa por cuarto año consecutivo como la región con menor tiempo de demora media para una operación, según ha destacado el Gobierno regional. En 2024, el tiempo que había que aguardar en la sanidad madrileña era de 48 días.

Tras Madrid, a cierre de 2025, las regiones con menor demora eran País Vasco (64), Galicia (73) o La Rioja (78). Por contra, encabezaban la lista con mayores demoras Andalucía, con 173 días, Cantabria, con 137, o Aragón, con 132.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha subrayado así que comunidades como Cataluña, con 142 días de demora media, casi triplican los datos de Madrid.

Además, la Comunidad de Madrid también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación, un total de 657, lo que supone el 0,8% del conjunto, frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

Menor tiempo de espera para un especialista

Igualmente, la región se encuentra entre las comunidades con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, es decir 34 días más (+33%).

En este caso, lideran la lista con los mayores tiempos de demora Canarias, con 162 días, Navarra, con 152, Aragón, con 138, o Andalucía, con 136. A la cola, por contra, están Melilla, con 16 días, La Rioja, con 32, o País Vasco, con 49.

Desde el Ejecutivo regional han destacado que la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y una gran coordinación de equipos han contribuido a que Madrid siga siendo la comunidad con la menor demora para una operación quirúrgica en sus hospitales.

Asimismo, la Comunidad ha recordado que en este 2026 habrá una inversión "histórica" en sanidad pública, con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual. Entre los grandes proyectos de futuro, han recordado, la Ciudad de la Salud, con 1.000 millones de inversión para el complejo sanitario público más grande de Europa y con lo último en la tecnológica del sector.

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Además, han subrayado que actualmente seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los 10 mejores de España, con La Paz y el Gregorio Marañón como los dos primeros del ranking.