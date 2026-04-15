El Real Madrid roza el milagro en Múnich pero se despide de la Champions con crueldad

Hasta aquí llegó el Real Madrid 2025/26 de Álvaro Arbeloa. El conjunto blanco afrontaba una difícil tarea, que por momentos estuvo cerca de consumar. No fue suficiente la mejor versión de Güler, que firmó uno de esos encuentros que pueden cambiar carreras. Cayó de forma cruel el equipo madrileño, abonado a una épica que esta vez no llegó a ser suficiente. Sentenció Olise, uno de los nombres de la eliminatoria, a favor del conjunto bávaro, que se medirá al PSG en la siguiente ronda.

Güler capitanea el intento de remontada blanca

Empezó de forma inmejorable la noche para el Real Madrid. Unos escasos segundos de la batalla habían transcurrido cuando Arda Güler puso en ventaja a los blancos. Neuer, que se mostró visiblemente impreciso durante todo el encuentro, erró un pase condenatorio. El turco disparó al primer toque y rebajó el ambiente que se respiraba en el Allianz Arena. Paradójicamente, el MVP del encuentro de ida y autor de nueve atajadas cometió un error que igualaba la eliminatoria en ese momento.

No fue capaz el Real Madrid de trasladar la presión a los once futbolistas del Bayern, que logró una rápida igualada. Error defensivo de Trent en el marcaje, también de Lunin, falto de autoridad, para conceder excesivas facilidades a un Pavlovic que no perdonó en su remate bajo la línea de gol. El envío de Kimmich fue brillante, pero, al igual que en el primer choque de la eliminatoria, los errores defensivos condenaron al Madrid.

Fue entonces cuando el Bayern dio inicio a un dominio incontestable. El equipo de Kompany se sacudió del gol inicial de los blancos a través de la única forma que concibe este equipo: a base de someter a su oponente, independientemente del contexto en el que se encuentre la eliminatoria. Con una presión asfixiante, el conjunto bávaro se estableció en el campo del equipo de Arbeloa. Pese a ello, el partido transcurría en un contexto favorable para el ataque de los blancos, un entorno favorable para potenciar las mejores virtudes de sus referencias ofensivas.

Todavía guardaba un nuevo truco Arda Güler. El turco se vistió de mago para devolver el empate al global, tras convertir de forma magistral una falta en la frontal del área. No tardó demasiado el Bayern en devolver el golpe al conjunto blanco. De nuevo, Trent perdió la marca de Kane, que definió al palo largo para situar el 2-2 en el marcador y devolver la ventaja al equipo alemán. Vuelta a empezar, por segunda vez, para el equipo de Arbeloa. Al filo del descanso, Vinicius envió un disparo al larguero y Mbappé no perdonó en la siguiente acción para firmar el tercero de los blancos.

Luis Díaz firma la sentencia del Madrid

Ni el resultado ni el paso por vestuarios hizo cambiar el plan inicial de Bayern y Real Madrid. Los alemanes, a quienes no les pesaba verse por debajo en el marcador del encuentro, mantuvieron su supremacía con pelota. Los blancos, en cambio, asumieron con naturalidad su rol, conscientes de que el partido requería del mono de trabajo. Vinicius y Mbappé, en una faceta desconocida de las máximas figuras de los blancos, eran los primeros en aplicarse en un Real Madrid que amordazaba el ambiente bávaro en cada carrera al espacio.

Noticias relacionadas

Corrigió Arbeloa las deficiencias del Real Madrid en el lateral derecho con la entrada de Camavinga, que desplazó a Fede Valverde a ocupar dicho costado y solidarizarse con un Trent que no dejó de sufrir en todo el encuentro. Cuando se vislumbraba la prórroga en el horizonte llegó una de esas acciones que marcan un antes y un después en eliminatorias de este calibre. Camavinga impidió el saque de falta del Bayern y el colegiado esloveno del encuentro le amonestó con la segunda tarjeta amarilla. Luis Díaz sentenció toda la esperanza de los blancos, poniendo fin a una temporada difícil de digerir.