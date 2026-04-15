Aferrado a la mística de la Champions, el Real Madrid busca ante el Bayern una remontada inédita en su historia para salvar su temporada

El Real Madrid se juega este miércoles (21.00 horas) buena parte de su temporada en el Allianz Arena, donde visitará al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto blanco está obligado a remontar el 1-2 encajado en la ida si quiere seguir vivo en la competición y mantener intacta su única opción real de conquistar un título esta campaña. Lo hará, además, sin el sancionado Aurélien Tchouaméni y frente a un rival que llega reforzado anímicamente y con la ventaja de defender el resultado ante su afición.

El 15 veces campeón de Europa vuelve a necesitar una noche de esas que han marcado su historia reciente en la máxima competición continental. Sin embargo, el reto que tiene por delante el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no tiene precedentes favorables: el Real Madrid nunca ha sido capaz de remontar una eliminatoria de Copa de Europa después de perder el partido de ida en casa.

De hecho, el club blanco solo logró levantar un marcador adverso tras caer en la ida en el Santiago Bernabéu en una de las siete ocasiones en que se dio ese escenario en competición continental. Ocurrió en la Recopa de la temporada 1970-71, en los octavos de final ante el Wacker Innsbruck. Entonces, los austriacos ganaron 0-1 en Madrid, pero el conjunto madridista logró darle la vuelta a la eliminatoria en el Tivoli Stadion con un 0-2.

Grandes noches en Múnich

Para alimentar la esperanza, el Madrid puede mirar a sus últimas grandes actuaciones en Múnich, escenario de varios capítulos recientes del llamado Clásico de Europa. El 0-4 de abril de 2014, en semifinales, supuso su primera victoria en territorio bávaro tras diez visitas previas en las que solo había arrancado un empate. Aquel triunfo abrió, además, una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder en Múnich, con tres victorias y un empate.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ante el Bayern. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Aun así, el momento del equipo no invita al optimismo. El Real Madrid encadena tres encuentros sin ganar, una dinámica en la que cayó ante el Mallorca en Son Moix (2-1), perdió la ida frente al Bayern (1-2) y no pasó del empate contra el Girona FC (1-1). Esos tropiezos en Liga le han dejado prácticamente fuera de la pelea por el campeonato, a nueve puntos del líder, el FC Barcelona, de modo que la cita en Múnich aparece como su última gran oportunidad de salvar la temporada.

El duelo de este miércoles se presenta así como una auténtica final: seguir con vida en la Champions o asomarse al abismo deportivo cuando apenas resta mes y medio para el final del curso. Una eliminación supondría, además, caer de nuevo en cuartos de final, como ya ocurrió la pasada temporada. En caso de avanzar, el Madrid alcanzaría sus quintas semifinales en las últimas seis campañas.

Sin Tchouameni

Para esa misión no podrá contar con Tchouaméni, una ausencia importante en la medular. Eduardo Camavinga parecía el relevo más natural en el pivote, aunque su discreta actuación ante el Girona ha reducido sus opciones. Si el francés no parte de inicio, una alternativa sería desplazar a Fede Valverde al centro, con Jude Bellingham en la derecha, Thiago Pitarch —ausente ante el Girona— y Arda Güler en la izquierda.

Fede Valverde. / JUANJO MARTÍN / EFE

También apuntan al once inicial Éder Militao y Ferland Mendy, llamados a frenar a futbolistas como Harry Kane y Michael Olise, muy incisivos en el partido de ida. En ataque, Vinícius regresa a un estadio en el que ya firmó un doblete hace dos años, acompañado por un Kylian Mbappé que presume de haber marcado tres goles en tres visitas a Múnich con el PSG.

Si en el entorno madridista predominan las dudas, en el Bayern sucede justo lo contrario. El conjunto alemán llega lanzado tras imponerse por 0-5 al St. Pauli en Bundesliga, en un encuentro en el que pudo dosificar esfuerzos gracias a las rotaciones. Además, domina el campeonato con 12 puntos de ventaja a falta de cinco jornadas, por lo que incluso podría proclamarse campeón el próximo fin de semana. El 1-2 logrado en el Bernabéu también refuerza su confianza, más aún teniendo en cuenta que el Madrid solo ha ganado una vez en Múnich por más de un gol de diferencia.

El proyecto bávaro transmite solidez y madurez competitiva. Su propuesta ofensiva, basada en la movilidad constante, los intercambios de posición y un tridente formado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, ya puso en serios aprietos al conjunto blanco en la ida. Además, el Allianz Arena se ha convertido en una fortaleza: en Liga solo han perdido un partido como locales y en Europa no caen en casa desde hace un año.

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Con un fútbol dinámico y eléctrico, el Bayern aspira a alcanzar su segunda semifinal en las últimas tres temporadas y quedarse a solo dos partidos de volver a conquistar la ‘Orejona’, seis años después de la última vez. La principal incógnita está en el estado físico de Serge Gnabry, que llega entre algodones, por lo que Jamal Musiala podría entrar en su lugar en un once que, salvo esa duda en la mediapunta, se perfila prácticamente idéntico al que presentó en el Bernabéu.