Previsión del tiempo de la Aemet en Madrid: jueves de sol con temperaturas que alcanzarán los 25 grados

El tiempo en Madrid se ha vuelto a estabilizar: la capital se despide de las precipitaciones y los fenómenos meteorológicos adversos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma la llegada de un clima primaveral que ha llegado, parece, para quedarse. Al menos durante este jueves 16 de abril y la próxima semana.

Sin precipitaciones

La lluvia da tregua respecto a la semana anterior y los cielos vuelven a estar despejados. Así lo confirma el pronóstico de la Aemet para la capital del día de jueves 16 de abril, día en el que se espera que el sol brille sin nubes hasta las 18:00 horas, cunado se podrá registrar un poco de nubosidad. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 7, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

El pronóstico para las Sierras de Guadarrama y Somosierra es de cielo poco nuboso o con intervalos, con nubes altas, y nubosidad de evolución diurna por la tarde. No se esperan ni precipitaciones ni tormentas y el viento se sentirá flojo de dirección variable, con predominio del componente oeste.

Temperaturas al alza durante toda la semana

De acuerdo con el organismo estatal, la marcha de la temperatura en la capital es positiva y gradualmente irán aumentando los grados durante toda la semana. El jueves 16 de abril, se espera que los termómetros en Madrid centro oscilen entre los 25 grados de temperatura máxima y los 10 grados de temperatura mínima.

Temperaturas al alza en Madrid. / Aemet

En la montaña, la predicción apunta a que las temperaturas mínimas experimenten ligeros cambios y que las máximas vayan en aumento. Así se muestra en la previsión de las temperaturas en Somosierra, donde los grados variarán entre los 20 grados de máxima y los 6 grados de mínima y en Guadarrama entre los 23 grados de máxima y los 8 grados de mínima.