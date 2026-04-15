Las piedras que tiraste en tu última manifestación hoy son arte (y se exponen en Madrid): el proyecto de Avelino Sala que lucha por un mundo mejor

Todo empezó en Roma. Aquel día, tras una gran manifestación, Avelino Sala (Gijón, 1972) cogió uno de los adoquines que habían sido lanzados a modo de protesta. Por aquel entonces, becado por la Academia de España, no se planteaba que una piedra como ésta, con tanta rabia, tanta historia, pudiera convertirse en arte. Hoy, 16 años después, aquel pensamiento se diluye con facilidad. Atesora una treintena, cada una de un lugar agitado. Son el reflejo de una sociedad que ansía de cambio. Desde entonces, su obra ha puesto el foco en el recuerdo, el poder y la resistencia. Así puede observarse en La tempestad, la exposición que acogerá CentroCentro hasta el 20 de septiembre. "Queríamos montar un proyecto íntimo. Y, para ello, hemos oscurecido la sala y le hemos dado una escenografía propia", asegura el artista. La tensión entre lo político y lo poético, lo histórico y lo inmediato, construyen un imaginario que atiende a los conflictos del presente sin renunciar a la estética.

A lo largo del recorrido reflexiona sobre la migración, la fractura del tiempo, el deterioro medioambiental y la paradoja del capitalismo. Lo hace a través de 10 instalaciones, la mayoría inéditas para la ocasión. Entre ellas sobresale la serie Biblioteca de Babel, en la que los libros dejan de ser únicamente objetos de lectura para convertirse en depósitos de memoria, resistencia y lucha. "Son tres conjuntos escultóricos, cada uno dedicado a un debate distinto: racismo, mujer y cambio climático. Son libros reales que se convierten en esculturas. Tienen cuerpo, flotan en la pared. Y, sobre todo, ensalzan lemas que han sido extraídos de diferentes manifestaciones para reivindicarlos", asegura Sala, artista y editor de la revista Sublime. Vive y trabaja en Madrid desde hace una década, tras residir en Barcelona y Brighton. Y ha expuesto su trabajo en bienales internacionales como Caracas, Cuenca y Estambul, entre otras.

La muestra conforma una constelación que oscila entre la amenaza y la fragilidad. Desde la presencia casi intangible de una lluvia de cuchillos suspendida en el espacio hasta la construcción de entornos donde la vigilancia se materializa en cuerpos que observan. También adquieren un papel central las palabras, presentes en diversas obras de neón que introducen diferentes consignas. A ello, se suman los Washings, piezas realizadas a partir de globos terráqueos intervenidos con color, que remiten a los mecanismos de lavado asociados al capitalismo global. "Hablamos del conocimiento como símbolo de poder. Para nosotros, es una herramienta que nos permite ser mejores personas", asegura Semíramis González, su comisaria. La exposición es una coproducción con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, en Gijón, a donde viajará tras pasar por CentroCentro.

Llama la atención El estado del espejo, un proyecto formado por 160 plumas emulsionadas que confrontan la célebre serie de Goya Los desastres de la guerra con imágenes de la actualidad, activando un ejercicio de reflejo crítico donde pasado y presente se interpelan. El título remite a la noción lacaniana del espejo como construcción de identidad: lo que miramos nos devuelve también nuestra propia implicación. Las plumas introducen una tensión entre ligereza y violencia, entre fragilidad material y crudeza histórica. La obra no ilustra del horror, lo duplica, señalando la persistencia de los desastres y cuestionando la idea de progreso como relato lineal.

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Sala pone en evidencia cómo el sistema absorbe y transforma en imagen, consumo o estrategia de representación algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo, desde la emergencia climática hasta la igualdad de género o la defensa de los derechos sociales. Esta tempestad se articula como un archivo abierto, un museo posible de nuestro tiempo donde imágenes, piedras y palabras configuran una cartografía inestable. Como parte de las actividades paralelas, Avelino Sala participará en septiembre en el ciclo de talleres de artista organizado por CentroCentro. Allí impartirá La serie y la repetición en la práctica artística los días 18 y 19 de abril.