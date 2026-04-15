TRIBUNALES
Orden de busca y captura para uno de los acusados del pique mortal de la M-30 tras no presentarse al juicio
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Francisco M.S. y Rafael M.F. por participar en una carrera ilegal que causó la muerte de un médico en julio de 2021, en un accidente a más de 170 kilómetros por hora
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la busca y captura y el ingreso en prisión de Francisco M.S., uno de los dos acusados por el pique mortal ocurrido en la M-30 en julio de 2021, después de que este miércoles no se presentara a la sesión del juicio en la que estaba prevista la declaración de los procesados.
La vista, que se celebraba en la Sección 30, quedó interrumpida durante más de dos horas mientras la Guardia Civil trataba de localizar al acusado en su domicilio de Loeches y en los alrededores del municipio, sin éxito. Su ausencia causó sorpresa entre las partes, ya que, según las fuentes presentes en la sala, había acudido a las sesiones anteriores y cumplía con regularidad las comparecencias judiciales.
La magistrada informó entonces al jurado y a las partes de que dictaría una orden para su localización y detención. La sesión prevista para mañana se mantiene por si el acusado aparece, aunque, si no comparece, el jurado popular que enjuicia los hechos podría tener que disolverse y el juicio verse abocado a comenzar de nuevo.
Los dos procesados, Francisco M.S. y Rafael M.F., se enfrentan a una petición de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía. Están acusados de participar en una carrera ilegal en los túneles de la M-30 el 25 de julio de 2021, cuando, según la acusación, circularon a más de 170 kilómetros por hora en una vía limitada a 70. Durante el pique, ambos vehículos impactaron con un tercer coche en el que viajaba Juan A.L., médico de profesión, que murió en el siniestro.
Francisco M.S. está acusado de conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones. Rafael M.F., por su parte, está procesado por conducción bajo la influencia de drogas, conducción temeraria, homicidio, lesiones y un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso al haber perdido todos los puntos.
Entre las principales pruebas del juicio figuran las imágenes de las cámaras de seguridad de la M-30, que habrían registrado velocidades de hasta 176 kilómetros por hora. Las defensas, sin embargo, cuestionan la validez de esas mediciones al sostener que fueron calculadas a partir de las grabaciones y no mediante radares homologados.
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