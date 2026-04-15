La nueva plaza de Oporto toma forma: más espacio peatonal, 5,3 millones y un nuevo eje cultural para Carabanchel

El entorno de Oporto es uno de los centros neurálgicos de Carabanchel. Pese a ello, desde hace años arrastra una imagen de espacio degradado, duro, saturado y poco amable para el peatón. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid asegura tener ya en la recta final el proyecto para su reforma integral, una intervención con la que quiere convertir este nudo de tráfico y transporte en un renovado punto de encuentro para el barrio alineado con el impulso del Distrito 11 como nuevo polo cultural de la capital.

La plaza encara así su segunda gran transformación en poco más de una década. Según avanzó la semana pasada el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, el proyecto que el Consistorio quiere aprobar este mes busca “cambiar por completo” la zona, reordenar los autobuses y el intercambiador, ampliar los espacios públicos, plantar más árboles, crear nuevos bulevares y extender la actuación a las calles del entorno para reforzar su papel como centro del distrito.

Ese planteamiento encaja con el diagnóstico que el propio Ayuntamiento ha venido haciendo en los últimos meses. En la documentación del concurso de ideas Sueña Madrid 2025, Oporto aparece como uno de los 8 enclaves de la ciudad seleccionados por su potencial de transformación. La web oficial del concurso describe la plaza como un punto clave de Carabanchel que, pese a haber sido remodelado en 2010, arrastra problemas de mantenimiento, convivencia, sostenibilidad y deterioro. También subraya su condición de nodo de transporte y comercio, con la estación de metro que conecta las líneas 5 y 6, y fija el área de intervención en 43.022 metros cuadrados, con 6.854 habitantes en la sección censal del ámbito.

De momento, lo más concreto que hay sobre la mesa es el marco general del proyecto. El Plan SURES habla de una “gran actuación” de movilidad y transporte público en Oporto, con espacios peatonales accesibles, mejoras de seguridad y una renovación integral de la urbanización. Más allá de los aspectos urbanísticos, la operación aspira a un objetivo mayor. El Consistorio lleva tiempo impulsando en Carabanchel la marca de Distrito 11 como nuevo gran epicentro cultural de la ciudad, con 170 “contenedores culturales” de Carabanchel entre galerías, locales de ensayo, espacios audiovisuales, talleres, estudios y centros culturales.

Ese giro cultural no es retórico. A finales de 2025, Ayuntamiento y distrito presentaron la Ruta del Arte de Carabanchel, un recorrido permanente que discurre, entre otros puntos, por la calle General Ricardos con 21 enclaves de murales y arte urbano. La propia nota municipal sitúa esa iniciativa dentro de Distrito 11 y la presenta como una apuesta estratégica de futuro para dar visibilidad al arte ya existente en el barrio.

En línea con esta evolución del distrito en los últimos años, "el punto de vista cultural se va a tener muy presente", apuntaba Izquierdo el pasado jueves desde la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La idea es que la renovación del entorno de la plaza permita "vincularlo completamente a toda la zona del polígono ISO", considerado la zona 0 de toda esta nueva eclosión creativa de Carabanchel, señalaba el concejal, convencido de que este "va a ser uno de los proyectos más transformadores de toda la ciudad de Madrid".

No obstante, lo que todavía no se conoce es casi tan importante como lo ya avanzado. Aún no se han hecho públicos infografías, planos de detalle ni una visión definitiva sobre cómo quedará la reorganización del transporte en superficie. Falta por desvelar cuánta superficie ganará el peatón tras la intervención, qué pasará exactamente con autobuses e intercambiador y si esa ambición de convertir Oporto en el gran centro del distrito se traduce en una obra verdaderamente transformadora o en una mejora más limitada.