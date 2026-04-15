La nueva moda en perfumes de lujo llega a la capital: "No os vais a creer lo que me he encontrado en un baño de Madrid"

"¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Dubai?!", así reaccionaba una usuaria de TikTok mientras compartía con sus seguidores su último hallazgo en una discoteca del centro de Madrid. "No os vais a creer lo que me he encontrado en el baño", decía la influencer mientras mostraba lo que parecía ser una máquina expendedora anclada a la pared del aseo.

Aunque lo normal habría sido encontrarse productos de higiene íntima, o incluso de índole sexual, la realidad era bien distinta, y es que los productos de esta máquina expendedora no eran otros que... ¡Perfumes! Pero no solo este aspecto la diferenciaba de otros distribuidores automáticos, y es que, tal y como mostraba la joven, este servicio no ponía a la venta frascos completos, sino pulverizaciones.

La moda de los 'perfumes a la carta'

Desde perfumes personificables, hasta los creados por la inteligencia artificial, la moda de 'perfumes a la carta' se ha extendido por varios países de Latinoamérica, y ahora, parece que ha llegado a Madrid para quedarse. Y es que ya son varias las empresas como 'Deluxe Perfumes' o 'Perfume Lumori' las que se han aventurado a instalar este tipo de dispensadores en algunas de las discotecas de la capital.

Así lo contaba Lola Caballer a través de un vídeo de TikTok desde el Saint Club de Madrid: "¡Una experiencia única para oler increíble!", decía la influencer, que bromeaba invitando a quienes acuden a la famosa discoteca "los sábados en la noche" a "tirarse un poquito" para dejar de "oler a culo".

¿Cómo funcionan las nuevas máquinas dispensadoras?

Como en cualquier otro punto de venta automático, la máquina funciona mediante la introducción de dinero en efectivo, aunque algunas ya permiten el pago con tarjeta. Una vez introducido el importe, que suele rondar entre los 2 y los 3 euros por pulverización, la máquina solicita al usuario elegir el perfume.

Algunas máquinas ya permiten el pago con tarjeta o contactless. / Deluxe Perfumes

'One Million' de Paco Rabbane, 'Sauvage' de Dior, y 'Ombre Nomade' de Louis Vuitton son solo algunas de las opciones disponibles, de entre una cuidada selección de fragancias de lujo, que, tras ser seleccionadas, son dispensadas a través de un pulverizador directamente al cuello o la muñeca del usuario.

La empresa ofrece la instalación de las máquinas expendedoras en diferentes clubs y establecimientos de Madrid / Deluxe Perfumes

Aunque algunas marcas describen el servicio como una experiencia de lujo, ya son muchos los usuarios que comentan la utilidad de estas máquinas para probar estos perfumes de precios generalmente elevados y comprobar su duración y calidad antes de invertir en el frasco completo.