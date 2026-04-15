La nueva milla de oro en el centro de Madrid da la bienvenida a dos nuevos vecinos: Pedro Almodóvar y Javier Ambrossi ya viven allí

Los famosos en Madrid parece que ya tienen una nueva ubicación favorita. Y no es el barrio de Salamanca, ni ninguna emblemática urbanización. Situado en el barrio de Argüelles, se ha convertido en uno de los lugares más codiciados de Madrid. Y es que en un entorno tranquilo y con grandes vistas, el Paseo del Pintor Rosales se consolida como el nuevo epicentro residencial de lujo en la capital.

El Paseo Pintor Rosales es la nueva milla de oro de Madrid. / Wikipedia

Una ubicación privilegiada

El Paseo Pintor Rosales, no es una ubicación cualquiera, sino un enclave que combina lo que pocas zonas tienen: un lugar tranquilo en el centro con unas vistas únicas. Desde allí se puede apreciar el Parque del Oeste, uno de los pulmones verdes de la ciudad, donde a escasos metros se encuentra el Templo de Debod. Incluso, si el piso se encuentra a lo alto también se disfrutará de una panorámica a Casa de Campo.

El entorno ofrece un paseo entre una arquitectura señorial, construcciones del siglo XX con techos altos y grandes ventanales. Un tipo de vivienda que en el mercado inmobiliario de hoy es un auténtico lujo.

Parque del Oeste (Madrid). / WIKIMEDIA

Los vecinos del barrio

Esta emblemática ubicación no ha pasado por desapercibido para otros muchos famosos, tanto por los que vivieron tiempo atrás como los que residen en la actualidad. Entre la larga lista de nombres se encuentran los Lozano, los Teruel e incluso Victoriano de la Serna.

También han elegido esta ubicación privilegiada el director de cine, Pedro Almodóvar, Mariola Orellana, Loles León, la actriz Anabel Alonso, el periodista Pedro Piqueras o la modelo Eugenia Silva. A ellos se suma Javier Ambrossi con su nuevo piso.

Pedro Almodóvar, durante el rodaje de 'Amarga Navidad'. / El Deseo / Iglesias Mas

¿Quiénes son los nuevos vecinos?

Una de las personas de las que más se habla que piensan instalarse en Pintor Rosales es la mismísima Rosalía, aunque todavía por confirmar, se espera que la cantante catalana cierre la compra de un tríplex con acceso directo a la calle. Y a la artista se suma Andrés Roca Rey quien sí pasará a formar parte de los vecinos ilustres, tras su compra de una casa en altura. Así, se establece una nueva milla de oro en un rincón de Madrid que combina buena ubicación, ambiente tranquilo y un entorno, desde luego, muy privilegiado.