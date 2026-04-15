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SUCESOS

Muere un madrileño en Asturias tras precipitarse por una ladera el coche en el que viajaba con su mujer

Juan Carlos Maceiras, de 60 años, estaba viviendo con su pareja, de 56, en La Riera (Somiedo)

Los bomberos junto al vehículo siniestrado.

Los bomberos junto al vehículo siniestrado. / .

Luis Ángel Vega

Oviedo

El hombre fallecido en el accidente de Belmonte de Miranda es un madrileño que estaba buscando con su mujer, que conducía el vehículo, una casa de alquiler por la zona. Juan Carlos Maceiras, de 60 años, estaba viviendo ahora con su pareja, de 56, en La Riera (Somiedo).

Maceiras falleció prácticamente en el acto tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y precipitarse por una ladera muy pronunciada de unos cinco metros de altura. Su mujer resultó con lesiones de escasa consideración, pero quedó atrapada en el vehículo, con la angustia además de que su marido no le contestaba.

Momento en que la mujer es introducida en la ambulancia, en presencia de guardias y bomberos.

Momento en que la mujer es introducida en la ambulancia, en presencia de guardias y bomberos. / .

El accidente se produjo, poco antes de las 13.44 horas, en la carretera que une el puente de Tuña y Belmonte de Mirada (AS-310), en este último concejo, cerca ya de Belmonte, a la altura del kilómetro 21,800.

A la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos del SEPA, de los parques de Tineo y Grado, y el grupo de rescate en helicóptero. Asimismo se movilizaron medios del SAMU, y por parte de la Guardia Civil, una patrulla del Seprona que se hallaba por la zona, la patrulla de Seguridad Ciudadana de Belmonte de Miranda que localizó el vehículo, dos patrullas del Destacanento de Tráfico de Salas y un Equipo Unis de Luarca.

Cuando llegaron los equipos de emergencias solo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. En el lugar del siniestro también estuvo el alcalde de Belmonte de Miranda, Gilberto Alonso Suárez.

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Los bomberos excarcelaron a la mujer, que fue trasladada en una ambulancia convencional, primero al centro de salud de Belmonte, desde donde fue derivada al HUCA. El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

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