El "milagro" que Luka Doncic y los Lakers buscan en Madrid

Los ojos de la NBA y en concreto de Los Angeles Lakers, la franquicia más prestigiosa en la historia de la competición (con permiso de los Celtics), están puestos en Madrid. Es el lugar al que ha viajado su máxima estrella, Luka Doncic, en un viaje relámpago para someterse a un tratamiento innovador que le permita sobreponerse a su lesión. El esloveno sufrió una distensión en el tendón de la corva y ha decidido ponerse en manos de doctores y especialistas vinculados al Real Madrid. En concreto de Javier Barrio, al que conoció durante su paso por el club blanco y que se ha convertido en su fisioterapeuta personal.

Doncic se ha sometido a un tratamiento con células madre y plasma rico en plaquetas (PRP) para regenerar la zona afectada con mayor rapidez. Se trata de una técnica innovadora mucho más avanzada y menos restringida en España que en Estados Unidos, con la que acortar los tiempos de recuperación de la lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda. De por medio un viaje a Liubliana para ver a su familia, antes de regresar de nuevo a Madrid, donde se someterá a distintas sesiones de fisioterapia hasta el viernes 17 que regresará a Los Angeles.

A pesar de ello, su entrenador JJ Reddick no es optimista con la recuperación de su máximo anotador, y asegura que no se forzará con el, siendo baja por tiempo indefinido. El técnico no ha querido fijar plazos de recuperación con su base-escolta remarcando que su prioridad es la salud de la estrella eslovena. Por lo tanto "Luka Magic" está casi descartado para el primer partido de los playoffs frente a los Rockets. Los angelinos cruzan los dedos para poder recuperar a su gran baluarte ofensivo lo antes posible, y acogerse a los 33.5 puntos por partido que promedia Luka.

El jugador se lesionó el pasado 2 de abril jugando en Oklahoma City y desde entonces no ha vuelto ha pisar las pistas. Una lesión que además le ha impedido estar en la carrera por el MVP al no poder disputar los 65 partidos que exige como mínimo la NBA. Tendrá que esperar aún para obtener el ansiado galardón, a pesar de haber registrado cifras estratosféricas durante esta temporada, especialmente en el pasado mes de marzo donde firmó 600 puntos en 594 minutos.