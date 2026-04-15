Manzanares el Real: Un impulso al turismo, el comercio y el emprendimiento para consolidar su modelo de crecimiento

Manzanares el Real es un municipio madrileño cuya mayor fortaleza es a la vez su principal limitación. Su ubicación en un entorno natural privilegiado, entre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, le otorga unos niveles de protección ambiental altísimos y una singularidad difícil de encontrar en otros puntos de la región. A ello se suma un patrimonio cultural e histórico de enorme valor, que convierte al municipio en un enclave muy atractivo para vivir, visitar e incluso investigar. Pero esa riqueza paisajística y patrimonial también condiciona su desarrollo urbano y económico y, en ocasiones, obliga a repensar su futuro con reglas distintas a las de otras localidades madrileñas.

Actualmente, Manzanares el Real es una ciudad dormitorio en la que la mayoría de los vecinos trabajan principalmente en la capital, situada a 40 kilómetros aproximadamente, o en otros municipios y dependen de desplazamientos diarios para mantener su actividad laboral.

Aunque en las últimas décadas el municipio ha experimentado un crecimiento de su población llegando a albergar a 9.600 habitantes, este incremento ha traído consigo nuevos desafíos en materia de vivienda, suelo y equipamiento que han evidenciado la necesidad de adaptarse al nuevo contexto para poder seguir ofreciendo una excelente calidad de vida y un alto valor ambiental. En este momento, el municipio no está centrado en expandirse como otras localidades sino en crecer con inteligencia, preservando aquello que lo hace único que es su combinación de patrimonio cultural, histórico y natural.

Desde el punto de vista económico, la radiografía general deja claro que Manzanares el Real no vive de una gran empresa, sino de pequeños comercios, pymes y actividades ligadas sobre todo a la restauración, la hostelería, los servicios y el turismo. Desde ManzaEmprende, que es el servicio de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Manzanares el Real, se acompaña tanto a personas que buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral como a quienes desean poner en marcha un negocio o reforzar una empresa ya en funcionamiento. A través de orientación personalizada, tutorías, formación, difusión de ofertas, asesoramiento empresarial y creación de redes de contacto, esta iniciativa sirve para impulsar el empleo local, facilitar la inserción laboral y apoyar nuevos proyectos económicos en el municipio.

Palancas de desarrollo

Manzanares el Real está construyendo nuevas palancas de desarrollo basadas en comunidades energéticas y puntos de generación, unos recursos que le permitirán llegar a ser productores en materia de energía renovables. Al mismo tiempo, el municipio está buscando desestacionalizar el turismo mediante la digitalización del destino y una oferta apoyada en su patrimonio cultural e histórico durante todo el año.

A ello se añaden iniciativas vinculadas a la biodiversidad y al valor ambiental del entorno, como refugios climáticos, rutas ornitológicas, la puesta en valor de lagunas y estrategias de naturalización. El deporte, y especialmente la escalada, sigue siendo además una seña de identidad local, con una afluencia constante de visitantes atraídos por la montaña y por el vínculo histórico del municipio con La Pedriza.

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Otro de los grandes retos de este territorio es reforzar su relación con el conocimiento científico. Su altísimo valor natural y arqueológico ha favorecido campañas de excavación sociales e inclusivas en colaboración con la Universidad Autónoma y la Comunidad de Madrid, una línea que proyecta al municipio más allá de su imagen turística. En ese delicado equilibrio entre conservación y desarrollo se juega mantener su identidad, proteger un territorio excepcional y, al mismo tiempo, generar oportunidades para una población cada vez más numerosa que no puede vivir toda de lo mismo.