SUCESOS | ACCIDENTE TRÁFICO
Fallece una mujer de 77 años en un accidente de coche tras colisionar con otros vehículos y una casa en Arganda
El vehículo colisionó contra otro coche y un autobús antes de chocar finalmente contra la fachada de una vivienda.
EP
Una mujer de unos 77 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente de coche en el que ha colisionado con otros dos vehículos y finalmente ha terminado chocando contra una vivienda en la localidad de Arganda del Rey.
Los hechos se han producido en torno a las 10.50 horas en la calle Valdemaría de Arganda del Rey, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Summa 112 tras recibir un aviso por un accidente de coche, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Un vehículo ha colisionado contra otro coche y un autobús, y finalmente se ha chocado contra una vivienda. Dentro del turismo se encontraba una mujer en parada cardiorrespiratoria, a la que el Summa 112 ha tratado de reanimar durante 30 minutos pero finalmente ha fallecido.
A bordo de este mismo vehículo iba un hombre de 88 años, quien también ha sido atendido por los sanitarios por unas lesiones de carácter leve, si bien ha tenido que ser trasladado al Hospital del Sureste.
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