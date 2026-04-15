La Línea 7B del Metro de Madrid recupera la normalidad: más de 3,3 millones de viajeros tras la reapertura

La Línea 7B de Metro de Madrid ha registrado más de 3,3 millones de viajeros desde la reapertura, el pasado 22 de noviembre, del tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, según ha informado la Comunidad de Madrid.

La recuperación del servicio fue posible tras la rehabilitación integral de este trazado, que permaneció cerrado durante 480 días en el tramo de Coslada y cerca de 1.200 días en el término municipal de San Fernando de Henares. La actuación permitió reabrir las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares, después de unas obras en las que se invirtieron 117,19 millones de euros. Desde su inauguración en 2007, la línea ha sufrido nueve cierres y acumula más de cinco años y medio de interrupciones.

El Consejo de Gobierno autonómico aprobará este miércoles la certificación final del contrato de las últimas obras de impermeabilización, consolidación del terreno y reparación de la superestructura de drenaje del túnel, por un importe de 2,7 millones de euros. Según la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, estos trabajos han permitido estabilizar 20.600 metros cuadrados de suelo y rehabilitar estructuralmente 5.575 metros de trazado. Además, se han inyectado 1.279 toneladas de mortero en el túnel, alcanzando profundidades de hasta 45 metros, un volumen que el Ejecutivo regional equipara al de cinco piscinas olímpicas. La Comunidad subraya que estas actuaciones garantizan que la línea cumple con los máximos estándares de seguridad y calidad exigidos por la red.

Un tren se detiene en uno de los andenes de la estación Coslada Central. / JAVIER QUINTANA

En los últimos años, el Gobierno madrileño ha destinado 171,2 millones de euros a la recuperación integral de la Línea 7B, incluyendo labores de mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica, que continúan activas. El Ejecutivo regional enmarca esta intervención en la importancia estratégica de la movilidad en el Corredor del Henares.

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La construcción de esta infraestructura en 2007 provocó afecciones en centenares de viviendas de San Fernando de Henares, unas 600 según el Ayuntamiento y la plataforma de afectados. De ellas, 74 han sido declaradas en ruina y derribadas. En paralelo a las obras del suburbano, la Comunidad asegura haber tramitado y abonado 86 expedientes patrimoniales por un total de 13 millones de euros para atender los daños ocasionados.