Una influencer argentina habla sobre su mudanza a la capital: "¿En qué momento uno se acostumbra al ritmo de vida de Madrid?"

Ya sea en búsqueda de oportunidades laborales o por querer un cambio de vida, son muchas las personas que se mudan a Madrid. En este caso, la creadora de contenido argentina Lola Cabeller ha compartido su experiencia tras un mes de adaptación desde su mudanza a la capital. El vídeo se ha llenado de comentarios de muchos usuarios que han empatizado con la joven, que comienza con la pregunta: "¿En qué momento uno se acostumbra al ritmo de vida de Madrid?"

A través de su cuenta de TikTok @lolacaballer ha reconocido que después de vivir un mes en la capital española, todavía no siente que este sea su lugar: "no me siento en casa", comenta. Y es que, en su pasada experiencia en Gran Canaria sí sintió rápido el destino como su hogar.

Una ciudad que no para

Lola Cabeller admite sentirse abrumada en Madrid: "Es una ciudad tan grande, con tantos estímulos, tantos planes", dice, y aunque sabe que lleva solo un mes y que es normal su sensación, le parece rara la ciudad. Lo atribuye, entre dudas, al contraste que hay entre un destino pequeño, de playa y tranquilo con la enorme ciudad, en la que todo va sin frenos.

Además, admite que siente miedo: "Puede que me haya mudado y que este no es mi lugar". Dice haber apostado todo por su vida en Madrid y tiene altas expectativas de que le va a ir bien. "Energía positiva" es lo que le hace seguir adelante, aunque se mantiene con inquietud.

"Sé que nunca me voy a sentir como en mi casa, como en Argentina, pero en Gran Canaria si logré sentirme muy contenta", reconoce la joven, aún con la esperanza de poder encontrar su sitio en Madrid y que la impresión que tiene cambie a positivo, al igual que muchas de las personas que se mudan a las grandes ciudades.

Patrimonio cultural y paisaje urbano. / Ayuntamiento de Madrid

Mensajes de apoyo

La comunidad de la red social se ha volcado con la joven en los comentarios: "Madrid es muy estresante y muy agobiante para vivir" u otros como "Madrid primero te asombra y puede asustar, pero luego sientes que la ciudad te abre sus brazos", mientras que otros usuarios han preferido recomendar a la joven otros destinos de España: "Lola, múdate a Alicante" o "Vuelve a Canarias", Lola es un ejemplo de los muchos jóvenes que se tratan de abrir hueco en la capital.