FAMOSOS
La Infanta Sofía sorprende al reencontrarse con sus amigas del colegio en una escapada por Madrid
Tras una visita sorpresa a Carabanchel, la Infanta Sofía demostró su lado más cercano en un reencuentro con sus antiguos profesores y amigas del colegio madrileño donde estudió
Sofía de Borbón, que actualmente cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso Forward College de Lisboa, ha aprovechado el periodo vacacional de Semana Santa para volver a España y visitar a sus padres y a su hermana, la princesa Leonor, quienes se dejaron ver por sorpresa en una procesión del barrio madrileño de Carabanchel.
Pero esta no ha sido la única escapada de la pequeña de la familia real, y es que junto a su pandilla de amigas, Sofía mostraba su lado más natural y cercano en un reencuentro con antiguos profesores del Colegio Santa María de los Rosales, en Aravaca.
Un recuerdo de su etapa en la ESO
Divertidas y cómplices, el grupo tuvo que esperar durante varios minutos a que se abrieran las puertas del centro, y Sofía no dudó en asomarse a través de las puertas de cristal para intentar averiguar lo que sucedía en el interior. Esto provocó la risa de sus acompañantes en un momento espontáneo donde la Infanta se mostraba feliz y natural junto a sus compañeras.
Tras varias horas en el centro educativo, recordando su etapa de Educación Secundaria, recorriendo sus pasillos y aulas, el grupo salía a la calle con una gran sonrisa, compartiendo confidencias. Además, como cualquier joven de su edad Sofía recurrió al móvil en varias ocasiones, sin perder el hilo de la conversación.
Para este encuentro, la infanta se decantó por un look cómodo y sencillo compuesto por unos pantalones vaqueros negros, un jersey burdeos y unos botines negros, dejando su larga melena suelta.
El futuro de la Infanta Sofía: Lisboa, París y Berlín
Tras regresar a Portugal, la Infanta Sofía retomará las clases, comenzando el tercer trimestre a partir del próximo lunes 20 de abril, y una vez finalizado el curso, el próximo 5 de junio comenzarán sus vacaciones, donde se espera la tradicional estancia en Mallorca junto al resto de la Familia Real.
De cara al próximo año escolar, el segundo año universitario de la infanta continuará en el Forward College de París, y será seguido por un tercer año de estudios en Berlín, tras el cual realizará prácticas en empresas de renombre para completar su formación.
- Alcalá de Henares se quedará 'poco a poco sin agua' por una avería: comienza el reparto de garrafas y botellas
- La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
- Por qué está Alcalá de Henares sin agua: qué ha pasado y cuándo volverá el suministro
- La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes: estarán en estos ocho municipios
- Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico
- Dónde se reparte agua en Alcalá de Henares tras el corte de suministro: puntos y dispositivo de emergencia
- Alcalá de Henares, sin agua: comienza el reparto de garrafas tras activarse el dispositivo de emergencia
- El Prado abre la trastienda del arte: retratos, talleres y secretos de los artistas frente a la cámara