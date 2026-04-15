Hallan un cuerpo en Madrid que podría ser de Orlinda, la mujer colombiana desaparecida tras hacer escala en Barajas

La Policía Nacional localizó a finales de marzo un cadáver en las inmediaciones de la autopista R-2 de Madrid que podría pertenecer a Orlinda, la mujer colombiana de 63 años desaparecida hace diez meses. La víctima fue vista por última vez en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde realizaba una escala tras partir desde Ibiza con destino a su país de origen.

A falta de los resultados definitivos de las pruebas de ADN, las fuentes policiales confirman que todo apunta a que se trata de la mujer desaparecida, extremo que ya ha sido comunicado a sus familiares.

Detalles de la investigación y el hallazgo

Orlinda, natural de Cali, había viajado a Ibiza para visitar a su familia. Según la investigación adelantada por el diario El Mundo, se descarta inicialmente una muerte violenta. La principal hipótesis es que la mujer, quien padecía un deterioro cognitivo, pudo desorientarse al salir al exterior de las instalaciones aeroportuarias.

Las cámaras de seguridad captaron a la mujer en una rotonda cercana al aeropuerto intentando detener un vehículo, tras lo cual habría continuado su trayecto a pie por los alrededores de Barajas.

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El hallazgo del cuerpo se produjo de manera fortuita por operarios de mantenimiento que realizaban tareas de desbrozo en el peaje de la R-2, ubicado a unos seis kilómetros del aeropuerto madrileño. La confirmación oficial queda ahora supeditada a los análisis genéticos pertinentes.