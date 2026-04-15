Francisco Nieva y el "exorcismo de la España negra": crónica de un rescate histórico en el Fernán Gómez

Fue la noche del 20 de marzo de 1997 en el Teatro María Guerrero cuando se produjo el debut de Pelo de tormenta. Aquella función en la sede del Centro Dramático Nacional ponía fin a décadas de asedio administrativo sobre una obra que Francisco Nieva había escrito en París en 1961.

La pieza, descrita por su autor como una "reópera" y un "auto sacramental a la inversa", se enfrentó a tres expedientes de censura durante el franquismo por su irreverencia sacra y su contenido moral. Tras 1975, la complejidad técnica y económica de la producción mantuvo el texto inédito otros 22 años, hasta que Juan Carlos Pérez de la Fuente asumió el riesgo de su montaje.

Este martes 14 de abril de 2026, el Teatro Fernán Góme zpresentó la exposición que recupera el patrimonio visual de aquel hito. La muestra conmemora los diez años del fallecimiento de Nieva —quien fuera miembro de la RAE ocupando el sillón J— y los 29 años de aquel histórico estreno que demostró que su teatro no era, como se decía, irrepresentable.

Vestuario original de 'Pelo de tormenta' expuesto en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa / M.A.

María Josefa Barrero García, de Cultura, abrió el acto situando la obra en su contexto institucional y político durante la apertura del acto. Según la coordinadora, nos encontramos ante una de las grandes producciones públicas teatrales del siglo XX, una pieza que, pese a su relevancia, sufrió un desfase cronológico entre su escritura y su puesta en escena por factores ideológicos.

"Pelo de tormenta representó la figura de Francisco Nieva. Fue escrita en los primeros sesenta, pero tuvo que esperar a finales del siglo XX para estrenarse en un espacio público. La libertad y el surrealismo impidieron que se estrenase en el momento de su creación", señaló Barrero García.

La obra presenta un Madrid fantástico donde se dirime la lucha entre la represión y el deseo. Los personajes, arquetipos de la España profunda, se mueven en un ritual que Nieva definió como un "chicharrón de comedia" para "exorcizar la identidad española a través de la juerga social" y la ruptura de convenciones sociales y religiosas.

"Tardaré más o menos, pero un día te llamaré para dirigirla"

El director Juan Carlos Pérez de la Fuente explicó el origen del proyecto de 1997 como el cumplimiento de una promesa personal realizada en su etapa de formación. En su relato, recordó cómo en 1987, siendo alumno en las instalaciones de la Escuela de Arte Dramático de Madrid Plaza de Isabel II —donde hoy se encuentra el Teatro Real— ya visualizaba el montaje de esta obra maldita.

"Era la última semana de julio de 1987 y yo era el único alumno que no quería ser actor. Le dije a Francisco Nieva: tardaré más o menos, pero un día dirigiré un teatro público y te llamaré para dirigir Pelo de tormenta. Nueve años después yo iba a ser el próximo director del Centro Dramático Nacional. Entonces le llamé y se lo dije", relató el director.

El director artístico del teatro Fernán Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, durante la presentación de la exposición Pelo de Tormenta / Alejandro Martínez Vélez | Europa Press

Durante la presentación, Pérez de la Fuente protagonizó un momento emotivo al leer la lista completa del equipo técnico y artístico de aquella función, mencionando nombres como el de Rossy de Palma, Pilar Bardem, Ágata Lys, Francisco Maestre o el escenógrafo José Hernández. Fue un reconocimiento al trabajo colectivo que permitió superar el mito de que Nieva era un autor "irrepresentable".

"Él hacía de la transgresión literatura"

La exposición exhibe materiales originales como el vestuario diseñado por Pedro Moreno —restaurado para esta ocasión tras ser localizado en los almacenes municipales de Getafe—, bocetos de José Hernández y las partituras originales de Manuel Balboa.

Rafael Garrigós, comisario de la muestra, analizó la relevancia de Nieva en la dramaturgia contemporánea y su carácter pionero en temáticas de identidad. "Esto es, ante todo, un homenaje a Francisco Nieva, una figura referencial que convirtió la transgresión de todas las normas en alta literatura. En sus textos convivían arcaísmos y neologismos con el lenguaje de La Mancha, defendiendo una libertad sexual y una óptica queer mucho antes de que formaran parte de la conversación social", explicó Garrigós.

Rossy de Palma fue una de las protagonistas de la primera temporada de 'Pelo de tormenta' / M.A.

El comisario añadió que Nieva poseía una capacidad única para la subversión estética: "Retrataba muy bien la España negra, convirtiéndola y subvirtiéndola en una España de alegría, erotismo y crítica desde lo jocoso".

"Un teatro público no está para hacer competencia a los privados"

En el acto estuvieron presentes figuras como los cineastas Carlos Bardem y Cecilia Gessa, quienes asistieron a una intervención de Pérez de la Fuente centrada en la defensa de los autores nacionales y la función de las instituciones del Estado. Así, el director hizo hincapié en que la vigencia de un autor debe estar por encima de etiquetas políticas.

"España es un país olvidadizo con los suyos; por eso reivindico que no se mire la ideología, sino a los buenos autores. No me gustaría morirme sin volver a montar a Paco Nieva", sentenció el director, quien apeló al orgullo propio y a la generosidad: "En el teatro nada es nada sin nadie; es un arte colectivo y debemos estar orgullosos de nuestros artistas".

Pérez de la Fuente cerró su intervención reafirmando su postura sobre la gestión cultural: "Yo defiendo la existencia de los teatros públicos por encima de todo... un teatro público no está para hacer competencia a los privados. No se hace teatro ni de izquierdas ni de derechas, se hace buen teatro".

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El equipo de 'Pelo de tormenta', reunido en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa / M.A.

Al término de las comparecencias, los antiguos miembros del equipo entonaron una de las canciones de la obra. Posteriormente, los actores que participaron en la producción de 1997 recorrieron el pasillo de la exposición para localizarse en el archivo fotográfico de Juan Antonio Díaz Chicho, que sirve de antesala a la proyección de un vídeo de la obra.