La Fiesta de la Maya llega el 2 de mayo a Colmenar Viejo con los coloridos altares de niñas y flores

Colmenar Viejo acogerá el 2 de mayo la Fiesta de La Maya con los coloridos altares de niñas y flores, celebración declarada en 2023 Bien de Interés Cultural en la categoría de Hecho Cultural por la Comunidad de Madrid, y Fiesta de Interés Turístico en la región desde 2005.

Esta fiesta se celebra todos los años y gira en torno a las niñas y las flores en una mezcla de "ritual de exposición sobre la fertilidad y la prosperidad", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Las niñas participantes representan "la futura fertilidad" y la puesta en escena mediante altares de flores rinde culto a "la exuberante naturaleza en ese momento del año".

La celebración comienza semanas antes del 2 de mayo con visitas al campo por parte de las familias de las Mayas para observar el crecimiento de las flores silvestres y planificar la composición de los altares, cuyo corte se realiza en la jornada inmediatamente anterior, dando ya pie a un día festivo para las familias de las integrantes de cada Maya.

Desde la primera hora del día de la festividad, los padres y madres de cada Maya comienzan el montaje del altar, en el que no pueden faltar flores silvestres como la flor de piorno, amapolas, lilas y hojas de lilas, margaritas, chupamieles, tomillo del señor, tomillo salsero, espino, flor de rábano, laurel o madreselva, entre otras variedades. Además, se recurre a algunas flores de cultivo, como rosas, celindas, margaritas de jardín o petunias, que se colocan alrededor de la colcha, una antigua pieza de ajuares heredados, y también a modo de alfombra como preámbulo al altar.

En la tarde del 2 de mayo, las Mayas se exhiben repartidas en distintos puntos del casco histórico, presidiendo los altares vestida con enaguas, camisa blanca y mantón de manila que, por su colocación al revés, se le diferencia del resto de niñas del conjunto, y que se mantiene quieta, sin mover los labios, como una estatua. El resto de niñas de cada Maya hacen bullicio pasando cepillos por las prendas de los asistentes pidiéndoles un donativo bajo el canto de la fórmula: 'Para La Maya, para La Maya, que es bonita y galana'. La fiesta se encuentra en un proceso de innovación para incrementar la participación por parte de niñas del municipio, así como mejorar la programación de la jornada para ganar atractivo de cara a la experiencia que se ofrece a los visitantes.

Concierto, ofrenda y entrega de diplomas

La celebración arrancará a las 12:00 horas, en la Plaza del Pueblo, con el concierto del 2 de Mayo ofrecido por la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo, bajo la dirección de Francisco Juan Rodríguez.

La exposición de las seis Mayas participantes, con sus respectivos grupos de niñas, será a partir de las a las 17 horas, en un ambiente animado por la música del grupo de dulzaineros Aires Castellanos y la actuación del coro Colmenar Canta. Las Mayas estarán situadas en la calle Feria, 13, Plaza del Pueblo, esquina con calle Prim, Plaza del Pueblo, esquina con calle Feria, Capilla de Santa Ana, calle Marqués de Santillana y Pórtico donde habrá dos Mayas expuestas.

Las niñas se dirigirán a la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora a las 19:00 horas para proceder a la ofrenda floral, momento amenizado por la Coral de Colmenar Viejo. Concluida la ofrenda, las Mayas se dirigirán a la Plaza del Pueblo, donde se hará entrega de los diplomas de la edición.

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"Esta celebración simboliza el despertar de la naturaleza tras los meses de invierno y la llegada de la primavera, un momento que los vecinos esperan con especial ilusión. Cada año reúne a miles de personas que se acercan para disfrutar de una tradición que no deja de crecer y mantiene vivo el espíritu de Colmenar Viejo", ha destacado el concejal de Festejos, Nacho Aceña Alcázar. La Concejalía de Festejos ha recordado que las familias con niñas interesadas en unirse a la celebración pueden enviar un email a festejos@colmenarviejo.com para que puedan ponerse en contacto con ellas y les faciliten los datos de la Maya en la que deseen participar.