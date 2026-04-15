F1 Arcade abre por fin al gran público en Madrid: "Este es el único sitio en el que puedes conducir borracho"

Justo enfrente del Santiago Bernabéu también se puede levantar copas. También comer algo, escuchar música en directo, ponerse a prueba en un juego de reflejos o celebrar un evento privado a puerta cerrada. Incluso, es posible ponerse a los mandos (ficticios) de un Fórmula 1 en cualquiera de los 71 realistas simuladores distribuidos por las dos plantas y alrededor de 1.500 metros cuadrados de F1 Arcade, el nuevo espacio de ocio y restauración que este miércoles ha abierto por fin sus puertas al gran público.

Ubicada en el 103 del Paseo de la Castellana, la propuesta aúna restauración, coctelería y esports todo en un uno. No se trata de "un restaurante, ni un bar, ni simplemente un sitio de juegos", sino que la idea es que sea "una experiencia total", cuenta Elena, una de las energy hostes que se encargan de atender a los clientes, explicar el funcionamiento de las máquinas y dinamizar las partidas para que Su cometido es que "todo el mundo esté bien" y que "todo vaya fluyendo".

La planta de abajo se articula alrededor de la gigantesca barra central, situada al fondo y equipada como una coctelería de lujo. A un lado y al otro hay varias mesas altas, unas pocas bajas y decenas de puestos de conducción distribuidos por los laterales, cada uno con su asiento móvil, volante y pedales, y dos pantallas curvas frente a la vista. Todo ello con materiales que transmiten calidad y unos colores y detalles que evocan a la competición automovilística más seguida del mundo.

La gran coctelería central que preside la planta de abajo del espacio. / EPE

El sitio ha abierto por primera vez sus puertas a las 12:00 horas, que será la hora a la que lo haga habitualmente de lunes a domingo. Para ser mediodía de un día laborable, la mezcla de inauguración y novedad ha concitado a bastantes visitantes y curiosos - seguramente el monoplaza de F1 de Fernando Alonso aparcado en la puerta tenga algo que ver-, aunque la previsión es que la afluencia fuerte llegue por las tardes. "A partir de las 7 llega un DJ y empieza a pinchar música en vivo", explica la energy host. Los sábados y domingos habrá también un brunch para darle vidilla a las mañanas.

El monoplaza de Fernando Alonso aparcado frente a la entrada de F1 Arcade, en plena Castellana. / EPE

"Está pensado para que la gente venga a probar el simulador y a ver a otros jugar", traslada Elena; "luego puedes darte una vuelta por aquí, tomarte un par de cervezas y volver a conducir". Y es que Arcade cuenta con una ventaja inestimable respecto a la vida real: "Es el único sitio donde puedes conducir borracho", dice en broma. También puedes saltarte la parte de la conducción y venir simplemente a disfrutar de su extensísima cartea de "miles" de cócteles o de su propuesta gastronómica, variada y a un precio más comedido de lo que se podría presumir por la zona en la que está.

Varios puestos de conducción en F1 Arcade. / EPE

No obstante, el plato fuerte del espacio, como no podía ser de otra manera, son los simuladores. "Está muy chulo, te pega un meneo fuerte, la verdad", afirma Elena. "Yo no soy fan para nada de los videojuegos o de la Fórmula 1 en sí y, aun así, me ha flipado", asegura. El precio base son 19,99 euros por alrededor de 30 minutos de juego, que puede ser cara a cara con tus acompañantes o contra la máquina. Asimismo, se celebrarán campeonatos fijos y Watch Parties, a las que se viene a ver a otros jugadores competir. "Básicamente, en vez de quedar con tus amigos a ver el fútbol en un bar, vienes aquí a ver las carreras", resume Elena.

Michel y Patricia han sido dos de los primeros en ponerse a los mandos de uno de estos emuladores. Hermanos y de Uruguay ambos, aunque él vive en el barrio, han aprovechado la visita de ella a Madrid para acercarse al lugar. "Vi que lo iban a abrir y me hizo gracia venir a probarlo", cuenta Michel, ya que "la propuesta por Internet se veía muy atractiva". Sin haber vuelto a tocar un juego de coches desde que eran pequeños, la experiencia les ha parecido "divertida" y "muy realista", aunque ninguno cree que vaya a repetir. "No es lo mío", señala él; "tras haber quedado última en todas las partidas pese a ponerlo en modo 'novato', por mi honor personal no volvería a jugar", ahonda ella.

Un joven probando uno de los simuladores de F1. / EPE

La planta de arriba, por su parte, está pensada principalmente para los eventos privados. "Es un poco más la zona VIP", detalla esta trabajadora. También se puede usar de forma general si el local está muy lleno, pero la prioridad son los eventos reservados. Para ello, el espacio cuenta con una primera puerta acristalada que se puede cerrar, dando lugar a un primer espacio privado, y otra segunda a mitad de la planta, opaca en este caso, que configura la sala más pequeña y exclusiva. A esta, además, se puede acceder directamente desde un ascensor que da a la parte lateral del inmueble. "Puedes entrar sin que nadie te vea, así si eres misterioso o alguien VIP", detalla Elena. Ambas están equipadas con su propia barra, mesas, simuladores y pantallas, y cuentan con vistas al Bernabéu.

El aforo total del lugar, contando ambas plantas, ronda las 500 personas. En los días previos a la inauguración oficial, en los que han acudido periodistas, influencers y otros invitados a conocer las instalaciones y atreverse con los monoplazas virtuales, "ha habido casi 400 personas entre arriba y abajo, fuera, entrando y saliendo", apunta la energy host de F1 Aracade.

- ¿Y qué esperáis de hoy, día de la apertura oficial?

- Yo un poco más de tranquilidad, la verdad, porque ha sido todo una locura estos días.