Detenido en Madrid un líder de la DZ Mafia, la temida banda criminal francesa

La Policía Nacional ha detenido en Madrid, en una operación conjunta con la Police Nationale de Francia, a uno de los líderes de la organización criminal francesa DZ Mafia, considerado uno de los fugitivos más buscados por las autoridades galas. Sobre él pesaban cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), emitidas por Francia en el marco de la red ENFAST, por homicidio, tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal.

El arresto se produjo este martes, apenas unas horas después de que un tribunal francés lo condenara en rebeldía a 25 años de prisión en el juicio contra los principales dirigentes de esta organización vinculada al narcotráfico en Marsella.

El detenido estaba reclamado por su presunta participación en un doble homicidio cometido en 2019, en el contexto de las rivalidades entre bandas de narcotraficantes en Marsella. Se encontraba prófugo de la justicia desde mayo de 2024 y, tras tener conocimiento de su posible presencia en España, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para localizarlo, que culminó con su arresto en la capital española.

Según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía, el fugitivo vivía aislado en Madrid, sin apenas relacionarse con otras personas, y adoptaba numerosas medidas de seguridad para evitar ser localizado, entre ellas el uso de distintas identidades. En el momento de su detención portaba documentación falsa correspondiente a una de esas identidades.

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La DZ Mafia está considerada por la policía francesa como la organización criminal más relevante del país por su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana. Originaria de varias periferias de París y Lyon, y asentada también en barrios de Marsella, la banda ha sido vinculada a numerosos enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado una gran alarma social en Francia.