EVENTOS MASIVOS
La Delegación del Gobierno y los promotores urgen mejoras en el Iberdrola Music ante los conciertos de Shakira
Tras una nueva reunión, los implicados coinciden en la urgencia de reforzar accesos, movilidad y planificación institucional antes de los macroconciertos de septiembre
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este miércoles a los responsables de Live Nation e Iberdrola Music la necesidad de acometer “mejoras importantes y urgentes” en las infraestructuras del entorno del recinto de Villaverde para garantizar la seguridad y la movilidad de cara a los grandes conciertos previstos, entre ellos la serie de 11 macroconciertos que Shakira celebrará en septiembre.
La reunión, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno, ha contado también con la participación de responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT). Según ha informado la Delegación en una nota tras el encuentro, todas las partes han coincidido en que la celebración de grandes eventos supone una oportunidad para Madrid, aunque han subrayado que estos deben desarrollarse con “las máximas garantías”.
Durante el encuentro, los asistentes han mostrado su acuerdo en la necesidad de actuar de manera inmediata sobre el entorno del Espacio Iberdrola Music para que pueda albergar citas de afluencia masiva en condiciones adecuadas de seguridad. En este sentido, se ha constatado que, "tras ¡las reiteradas reclamanciones del delegado", ya existen "conversaciones" con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para concretar las actuaciones necesarias.
Como viene haciendo en ocasiones anteriores, otro de los puntos remarcados por el delegado ha sido la necesidad de incluir al Ayuntamiento de Getafe en toda la planificación relacionada con este espacio, dada su incidencia territorial y operativa. Por último, Martín ha agradecido el “espíritu constructivo” y la implicación de los asistentes, y ha confiado en que todas las administraciones actúen con responsabilidad para hacer posibles las mejoras planteadas antes de la celebración de los próximos eventos multitudinarios.
"Celebramos el que se están produciendo algunos avances, incipientes avances que confiamos que se puedan materializar y para ello insto a todas las administraciones a estar a la altura y a trabajar junto con esta delegación, junto con los promotores también junto al Ayuntamiento de Getafe en favor de dar esas soluciones que posibiliten el que los grandes eventos se desarrollen en condiciones de seguridad", ha trasladado el delegado en un audio remitido a los medios.
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