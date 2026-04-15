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CORTES DE TRÁFICO

Cortes de tráfico este miércoles en zonas muy transitadas de la capital: calles afectadas, horarios estimados y recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid

La EMT ha confirmado cambios en 14 líneas por la manifestación que discurrirá por Luchana, glorieta de Bilbao y Fuencarral

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Durante la jornada de este miércoles, el centro de Madrid vivirá una mañana complicada por varias manifestaciones y concentraciones. Esto afectará al ritmo habitual en Madrid y hará que los ciudadanos tengan que buscar alternativas para moverse por la ciudad.

Las afecciones al tráfico arrancarán a las 10:30 horas y, según la previsión municipal, se prolongarán hasta las 14:00 horas en distintos puntos de la capital. Sobre todo, las afecciones se concentrarán en Luchana, Glorieta de Bilbao, Fuencarral, Carrera de San Jerónimo y Alcalá. Además, varias líneas de la EMT modificarán su recorrido. El Consistorio recomienda priorizar el transporte público.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y, si es posible, optar por el transporte público o itinerarios alternativos durante las horas en las que están previstas las concentraciones

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y, si es posible, optar por el transporte público o itinerarios alternativos durante las horas en las que están previstas las concentraciones / REDES

Las calles de Madrid afectadas por los cortes de tráfico este miércoles

El primer punto con restricciones será el formado por Luchana, la glorieta de Bilbao y la calle Fuencarral. En esta zona, el Ayuntamiento prevé incidencias y posibles cortes entre las 10:30 y las 13:30 horas, aproximadamente.

Después, desde las 10:45 y también hasta las 13:30 horas, los cortes previstos se trasladarán a la Carrera de San Jerónimo. La tercera afección llegará a partir de las 11:30 horas en la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre Gran Vía y Virgen de los Peligros, donde las restricciones están previstas hasta las 14:00 horas.

Cambio en las líneas de la EMT

La EMT ha confirmado cambios en 14 líneas por la manifestación que discurrirá por Luchana, glorieta de Bilbao y Fuencarral. Las rutas afectadas serán la 001, 1, 002, 2, 3, 21, 37, 40, 46, 74, 146, 147, 149 y C03. Por otro lado, en la Carrera de San Jerónimo modificarán su itinerario nueve líneas: 002, 5, 15, 20, 51, 53, 150, M1 y M3. A eso se suma la concentración prevista en Alcalá 34, que alterará el recorrido de otras 11 líneas: 002, 3, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53 y 150.

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Un autobús de la EMT de Madrid.

La EMT ha confirmado cambios en 14 líneas este miércoles / Alba Vigaray

Recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por los cortes. También será importante comprobar antes de salir si la línea de autobús habitual mantiene su recorrido, ya que los desvíos afectan a varios ejes del centro. Si necesitas pasar por el centro, recuerda planificar tu recorrido con anterioridad para evitar imprevistos.

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