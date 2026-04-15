Primeras confirmaciones para las Fiestas del Dos de Mayo: Judeline y Alcalá Norte actuarán gratis en Madrid

A poco más de dos semanas para que den comienzo las Fiestas del Dos de Mayo, la Comunidad de Madrid ya ha adelantado los primeros artistas que ofrecerán un concierto gratis en la ya icónica explanada de Puente del Rey.

Este año todavía no se ha hecho público el programa de conciertos y actividades, pero es bien sabido que nunca faltan las recreaciones históricas, folclore, música, danza, teatro y las exposiciones. Ha sido con las pistas que han dejado los artistas en redes sociales lo que ha hecho que los seguidores descubran que Judeline y Alcalá Norte participen este año en la programación.

Alcalá Norte es uno de los primeros confirmados para las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid / EFE

¿Qué se celebra en las Fiestas del Dos de Mayo?

El 2 de mayo se celebra principalmente el Día de la Comunidad de Madrid, festividad regional que conmemora el levantamiento popular de 1808 en Madrid contra las tropas francesas de Napoleón. Este hecho histórico, analizado por la Real Academia de la Historia, marcó el inicio de la Guerra de la Independencia española.

Desde hace algunos años, el Gobierno regional organiza una programación repleta de propuestas con una importante presencia musical. Camela, Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana o Maximiliano Calvo fueron algunos de los artistas que llevaron su música en 2025 a la explanada de Puente del Rey.

Fechas y horas de los conciertos de Alcalá Norte y Judeline

Alcalá Norte ha confirmado que actuará el sábado 2 de mayo a las 21.30 en la explanada de Puente del Rey. Por otro lado, Lara Fernández Castrelo, más conocida como Judeline, actuará un día antes, el viernes 1 de mayo a las 21.30 en la misma localización.

Noticias relacionadas

Lara Fernández Castrelo, más conocida como Judeline actuará en las Fiestas del Dos de Mayo de Madrid / RTVE

Ambos conciertos serán de acceso gratuito hasta completar aforo. Por el momento, se desconocen más detalles sobre la programación de las fiestas, que en los próximos días anunciará por completo la Comunidad de Madrid.