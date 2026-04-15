La Comunidad de Madrid concederá su Medalla de Oro a María Corina Machado

El Gobierno de Madrid concederá este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, Premio Nobel de la Paz 2025.

Así lo ha anunciado este miércoles Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo madrileño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, durante la que también ha avanzado que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia recibirá la Medalla Internacional.

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La presidenta Isabel Díaz Ayuso entregará a los dos las condecoraciones en un acto que se celebrará el próximo sábado, 18 de abril, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. "Son los dos faros en defensa por la libertad del pueblo en Venezuela", ha resaltado García Martín, quien ha reconocido a Machado "su incansable trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos y la libertad". De González ha elogiado que, desde el exilio, haya seguido "impulsando una futura transición democrática venezolana".