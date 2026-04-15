La Comunidad de Madrid alerta de que 42 mujeres han sufrido fallos en pulsera antimaltrato

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha alertado este miércoles de que 42 mujeres en la Comunidad de Madrid han sufrido fallos en las pulseras antimaltrato, unos fallos que "pueden costar vidas" y por los que ha afeado a Igualdad su falta de acción.

"Están sucediendo cosas gravísimas en torno a las mujeres víctimas de violencia de género, situaciones que no están resueltas por parte del Ministerio de Igualdad", ha declarado la consejera al comienzo de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

De acuerdo a sus datos, 42 mujeres en la Comunidad de Madrid han registrado fallos en las pulseras antimaltratos, sobre los que ha recriminado a Igualdad que "pasan los días y estos fallos siguen costando vidas".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por los nuevos dispositivos que se van a instalar puesto que, ha advertido, "son solo para las nuevas víctimas", lo que a su juicio, "pone de manifiesto que el Ministerio habla de víctima de primer lugar y de segundo".

Ha arremetido también contra el sistema VioGén, del que ha asegurado que "no funciona" y "pone a las víctimas en riesgo". Según sus datos, tres de las últimas cuatro mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid se encontraban en VioGén con riesgo bajo.

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Con todo ello, la popular ha reiterado la necesidad de modificar los protocolos para que los riesgos puedan ser verificados de forma que se ajusten a las realidades de las mujeres.