Colmenar Viejo: Industria, comercio y ganadería marcan el pulso de una economía en crecimiento

Colmenar Viejo se ha consolidado como una de las plazas con más personalidad económica del norte de Madrid. Con 58.654 habitantes en 2025 el municipio ha casi duplicado su población en 25 años, situándose como uno de los diez con mayor crecimiento de la Comunidad de Madrid y registrando la segunda tasa de natalidad más alta de la región.

A medio camino entre la capital y la sierra, una de sus principales fortalezas es la diversificación. Colmenar Viejo mantiene una identidad muy vinculada a su tradición ganadera, especialmente en el ámbito ovino, pero al mismo tiempo ha desarrollado una base industrial sólida y un sector servicios cada vez más amplio. Esa combinación permite al municipio sostener una economía equilibrada, en la que conviven actividades productivas tradicionales con nuevas iniciativas empresariales, comercio de proximidad y servicios dirigidos tanto a la población residente como a su área de influencia.

En materia de movilidad, la conexión por carretera es otro de los factores que refuerzan su competitividad. La M-607 constituye el gran eje de comunicación entre Colmenar Viejo y Madrid, además de enlazar el municipio con otras localidades del norte de la región. Esta vía resulta clave tanto para los desplazamientos diarios de trabajadores y residentes como para el transporte ligado a la actividad empresarial y comercial. La ampliación del tercer carril en distintos tramos busca precisamente mejorar la capacidad de la carretera, reducir tiempos de trayecto y responder a una demanda creciente de movilidad en un municipio que ha ganado peso demográfico y económico en los últimos años. A ello se suma la estación de Cercanías, que amplía las opciones de conexión y refuerza la accesibilidad del municipio.

Infraestructuras

La localidad cuenta además con una de las catorce Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que pertenecen al Canal de Isabel II, siendo la de Colmenar Viejo la más grande de España y una de las mayores de Europa. En estas instalaciones de la zona norte de Madrid se pueden tratar hasta 14.000 litros de agua por segundo.

Uno de los proyectos llamados a marcar el pulso de la localidad es la futura planta de tratamiento de biorresiduos de Colmenar Viejo promovida por PreZero y Enagás Renovable, una instalación concebida para tratar hasta 75.000 toneladas anuales de materia orgánica recogida selectivamente, para posteriormente convertirla en biogás.

La planta nace con el objetivo de dar una segunda vida a los residuos orgánicos que se generan en el día a día de la localidad para convertirlos en energía renovable. Un proyecto seguro, eficiente y respetuoso con el entorno que reduce las emisiones contaminantes, evita que los residuos acaben en el vertedero y mejora la gestión local de los residuos.

Este proyecto supone para el municipio un doble beneficio ambiental y económico ya que, por un lado, permitiría transformar la materia orgánica en energía renovable y subproductos de uso agrícola, reduciendo así el impacto de los residuos, y por otro lado, se prevé que aporte retornos directos al municipio a través de ahorro en la gestión de residuos, mayores oportunidades para el empleo local y ventajas energéticas para los habitantes del municipio. En total el Consistorio cifra en 208.000 euros el ahorro anual y en hasta tres millones los beneficios totales.

Noticias relacionadas

En ese equilibrio entre tradición rural, músculo industrial y necesidad de modernizar infraestructuras se juega Colmenar Viejo su próxima década económica. Tiene base productiva, marca local y capacidad de crecimiento y ahora necesita convertir esas ventajas en más empleo de proximidad, más competitividad para sus pymes y una mejora de la movilidad.