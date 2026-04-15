Enrique Cerezo, Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Marañón, entre los galardonados con la Gran Cruz del Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid concederá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades en reconocimiento a sus trayectorias, entre las que destacan el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles la concesión de estas condecoraciones. Las mismas se entregarán en una ceremonia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, presidido por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, se condecorará también a la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual.

A ella se sumará el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España, y a La Pajarita, uno de los grandes símbolos del comercio tradicional madrileño.

Este es el listado completo de galardonados:

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