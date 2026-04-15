COMUNIDAD DE MADRID
Enrique Cerezo, Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Marañón, entre los galardonados con la Gran Cruz del Dos de Mayo
Se entregarán en una ceremonia en la Real Casa de Correos en el acto institucional por el Día de la Comunidad de Madrid
EP
La Comunidad de Madrid concederá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades en reconocimiento a sus trayectorias, entre las que destacan el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, doctor José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles la concesión de estas condecoraciones. Las mismas se entregarán en una ceremonia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, presidido por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.
Tal y como ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, se condecorará también a la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual.
A ella se sumará el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España, y a La Pajarita, uno de los grandes símbolos del comercio tradicional madrileño.
Este es el listado completo de galardonados:
- Enrique Cerezo, por su labor como presidente del Atlético de Madrid desde 2003 y por su trabajo como empresario y productor cinematográfico.
- Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1, ejemplo de constancia y profesionalidad.
- Audrey Pascual, la esquiadora paralímpica, cuyos dos campeonatos del mundo la sitúan como figura destacada del deporte adaptado y modelo de superación, inclusión y excelencia deportiva.
- La Vuelta Ciclista a España, y a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, por su contribución al desarrollo de la actividad deportiva y al conocimiento de España.
- El pintor Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España.
- El periodista César Lumbreras, por dar voz al mundo rural durante más de cuatro décadas como director del programa Agropopular de la cadena COPE desde 1984.
- A los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo vocacional y especializado en la atención de la fauna silvestre, contribuyendo de forma esencial a la conservación de la biodiversidad de la Comunidad de Madrid.
- Miguel Carballeda por su incansable labor como presidente de la ONCE.
- José Eugenio Guerrero por su trayectoria como médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, siendo un referente durante la pandemia y portavoz de los sanitarios galardonados con el Premio Princesa de Asturias.
- La multinacional IBM por su relación histórica con la región, donde ha desarrollado durante décadas la innovación tecnológica, cumpliéndose en 2026 sus 100 años de presencia en España.
- El Hospital Universitario San Francisco de Asís, por su contribución al tejido social y sanitario de la región.
- La Pajarita, que desde su apertura en 1852 ha sabido mantener la calidad artesanal y la identidad en la elaboración.
- Club Metrópoli por su apuesta para crear un proyecto único en la capital, desarrollado por el Grupo Paraguas, que ha supuesto la revitalización del Edificio Metrópolis, uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad, integrando patrimonio, gastronomía y cultura.
- A los 12 alumnos del IES Humanejos de Parla conocidos como Los vigilantes de Parla, por su valentía, responsabilidad y compromiso al salvar la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar, simbolizando los valores de civismo y solidaridad de la juventud madrileña.
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