Así es la casa de David Broncano, a poco más de una hora de Madrid: un espectacular chalet con vistas al Pantano de San Juan

El destacado humorista, David Broncano, reconocido por su estilo irreverente y desenfadado, sigue conquistando las noches de Televisión Española (TVE) al mando de 'La Revuelta'. Pareja de la actriz Silvia Alonso desde 2021, el presentador se resiste a convertir su vida privada en un reality, y se esfuerza en preservar su privacidad, limitando sus declaraciones o publicaciones en redes.

Sin embargo, en la ferviente lucha por las audiencias frente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, el humorista ha roto esta norma en más de una ocasión, cuando, entre bromas, revelaba alguna confidencia o anécdota sobre su convivencia. Y es que la exposición permanente pasa factura a la pareja, que finalmente ha decidido hacerse con un refugio donde escapar del ruido de la ciudad.

David Broncano y Silvia Alonso en 'La Resistencia' / Movistar+

Un refugio de lujo con más de 500 metros cuadrados

El oasis de la mediática pareja se trata ni más ni menos que de un exclusivo chalé en Calas de Guisando, una urbanización perteneciente al municipio de Cebreros. Situado en la zona del Pantano de San Juan, este refugio de lujo se encuentra a poco más de una hora de la capital, y cuenta con un entorno natural envidiable.

Pantano de San Juan en Ávila / EFE

No es de extrañar que con este valor paisajístico, sus enormes parcelas y sus mansiones por valor de hasta dos millones de euros, esta urbanización situada en la provincia de Ávila, se haya convertido en el destino escogido para muchos famosos y grandes fortunas, que ya incluye un servicio de seguridad privada para blindar la intimidad de sus propietarios.

Así, la vivienda que David Broncano ha adquirido en esta urbanización, podría ser descrita como una auténtica mansión que, con más de 500 metros construidos, cuenta con jardín privado, piscina y zona de barbacoa. Además de esta operación inmobiliaria, que algunos expertos cifran en casi dos millones de euros, la pareja invirtió en una parcela colindante para ganar aún más metros de terreno, lo que les permite disfrutar de un espacio exterior perfecto para sus reuniones sociales.

Imagen de un complejo familiar en la urbanización Calas de Guisando / Panacea Haus

Aunque del interior apenas han trascendido imágenes, las filtraciones revelan un hogar de varias plantas, numerosos dormitorios y baños amplios, un salón con ventanales abiertos al paisaje, garaje y otras de las comodidades propias de este tipo de viviendas de élite.

Un patrimonio inmobiliario que no deja de crecer

Aunque este chalé en Calas de Guisando es una de las piezas más vistosas del patrimonio inmobiliario del presentador, no es la única propiedad a su nombre. Y es que el éxito de 'La Revuelta' ha permitido al humorista invertir en dos áticos en el centro de Madrid. Situados en un edificio de los años 40 con vistas a la Casa de Campo y al casco histórico, que suman unos 170 metros cuadrados y amplias terrazas.

David Broncano y Silvia Alonso en 'La Revuelta' / RTVE

Así, con un contrato que contempla varias temporadas en la cadena pública de televisión, y que mantendrá el programa en la parrila hasta 2028, no podemos descartar que el presentador y su pareja, decidan ampliar este patrimonio inmobiliario que, hasta el momento, no ha dejado de crecer.