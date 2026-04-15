Bildu recuerda a Aitor Zabaleta en San Sebastián antes de la final de Copa entre el Atlético y la Real Sociedad

EH Bildu ha colocado en varias estatuas significativas de San Sebastián la 'txapela' de Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad que en diciembre de 1998 fue asesinado en Madrid por ultras del Atlético de Madrid en los prolegómenos de un partido de fútbol.

Según ha explicado en un comunicado, además de recordar la figura de Aitor Zabaleta, la coalición soberanista ha querido denunciar "el fascismo" y reivindicar una "Euskal Herria antifascista".

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Finalmente, ha destacado que, "como bien han subrayado seguidores de varios equipos vascos estas últimas semanas, hay que traer la copa a Euskal Herria para honrar la memoria de Aitor Zabaleta".