COMUNIDAD DE MADRID
Las becas de Educación Infantil llegarán a 34.000 niños de centros privados de la región con 67,3 millones
La cuantía de las ayudas oscilará entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales
EP
La Comunidad de Madrid destinará 67,3 millones de euros el próximo curso 2026/27 a las becas del primer ciclo de Educación Infantil, una iniciativa de la que se beneficiarán cerca de 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados por sus familias en centros privados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la financiación de esta convocatoria, cuyo plazo se abrirá próximamente con su publicación en el Boletín Oficial regional, ha indicado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.
Esta medida está dirigida a niños que hayan nacido, o esté previsto su nacimiento, antes del 1 de enero de 2027. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el curso 2026/27 en un centro de titularidad privada autorizado.
Las cuantías que recibirán los beneficiarios oscilarán entre los 1.947 y 3.113 euros anuales en función de la renta familiar.
En la baremación de las solicitudes obtendrán 7 puntos aquellas en las que ambos progenitores trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor en las mismas circunstancias o si uno de ellos está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender al menor por tener reconocida incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad debidamente acreditada.
Estas mismas situaciones se valorarán con 5 puntos si la actividad laboral se desarrolla a tiempo parcial.
Asimismo, se tendrán en cuenta a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. Del mismo modo, el Gobierno regional dará más facilidades para acceder a las víctimas de violencia contra la mujer, y también podrán optar de forma excepcional los niños mayores de 3 años que deban estar escolarizados en el primer ciclo de Infantil un año más cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.
Igualmente, las becas concedidas en el curso 2025/26 podrán ser prorrogadas siempre que sus beneficiarios lo soliciten y sigan cumpliendo los requisitos por los que las obtuvieron.
La escolarización en la primera etapa es gratuita en toda la red de centros públicos de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid desde 2019.
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