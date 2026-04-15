Ayuso viaja a Bruselas y se reunirá con el comisario de Agricultura mientras potencia su agenda para el campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará esta semana a Bruselas, donde se reunirá con el comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen. Se trata del segundo viaje al extranjero de la presidenta madrileña, quien el pasado mes de marzo visitó Nueva York en un viaje justificado entonces en la búsqueda de atraer nuevas inversiones a la región.

En esta ocasión es el campo el centro de la agenda del desplazamiento de la presidenta regional, quien saldrá hacia la capital comunitaria el jueves. A primera hora del día siguiente mantendrá un encuentro con el responsable de la política agraria europea, a quien, aseguran fuentes de Sol, trasladará "las reivindicaciones y necesidades del campo madrileño".

Durante el viaje Ayuso mantendrá también una reunión con eurodiputados españoles entre los que estarán Esteban González Pons, vicepresidente tercero del Parlamento de la Unión Europea, y Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo.

Además, la presidenta madrileña protagonizará un acto con una treintena de directivos y representantes de empresas españolas. En ese acto, en la sede de la CEOE en la capital belga, la acompañará el vicepresidente de la organización patronal y presidente de la confederación empresarial madrileña CEIM, Miguel Garrido.

El encuentro principal, no obstante, será el que mantenga con Hansen. Entre los asuntos que inquietan al campo madrileño está la entrada en vigor el próximo 1 de mayo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, entre otras razones por lo que entienden que tiene de competencia desleal. Las exigencias en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios distan mucho de ser las mismas a uno y otro lado del Atlántico, argumentan.

El Parlamento Europeo de hecho pidió el pasado enero un dictamen al Tribunal de Justicia un dictamen sobre algunos aspectos de ese acuerdo, si bien eso no implicaba la paralización automática del mismo. En aquel momento, Ayuso reclamó a Bruselas que no se aplicara el tratado comercial, que abarca aspectos mucho más allá de la agricultura, "hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos".

La presidenta madrileña viene realizando en los últimos meses continuos gestos de acercamiento al mundo rural. El pasado fin de semana dio nuevas muestras con una visita al Día de Mercado que organiza cada primer sábado de mes la Cámara Agraria en la Casa de Campo para potenciar los productos de proximidad y durante una entrevista en el programa Agropopular, espacio dedicado a la información sobre el universo agrario en la cadena Cope.

"Creo que ahora lo que hace falta es apoyar como nunca a un sector como el primario al que le cuesta más trabajar que no hacerlo, que está sumido en un abandono completo a manos de burocracia, todo tipo de trabas, impuestos y que no puede más", señaló en el programa, en el que también anunció la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a su director, el periodista César Lumbreras.

Noticias relacionadas

Asimismo, incidió en la publicación de una nueva convocatoria de dos líneas de ayudas para sumar a nuevos agricultores y ganaderos, una destinada a jóvenes de entre 18 y 40 años, y otra para emprendedores que se incorporen a la actividad agraria con entre 40 y 60 años. Se trata de dos de las 35 medidas contempladas en el Plan de Dinamización del Sector Primario, lanzado el año pasado con una dotación de más de 148 millones de euros hasta 2029.