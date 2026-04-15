El Ayuntamiento de Arganda del Rey repara seis kilómetros en la zona de Valtierra con trabajos "integrales"

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha reparado "de manera integral" seis kilómetros lineales de la zona de Valtierra mediante el volcado y extensión de zahorra, allanando la superficie y compactando la vía con maquinaria específica.

Estos trabajos en Valtierra representan "una de las actuaciones más importantes de los últimos años en la zona" y está previsto que culminen en los próximos días, según ha informado el Ayuntamiento de Arganda del Rey en un comunicado.

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La rehabilitación en Valtierra se suma a las mejoras acometidas a lo largo de la legislatura como las ejecutadas en el Camino del Valle, uno de los accesos principales al Polígono Industrial de Arganda, o los caminos Valdocarros, Valdeórdago, Fuente del Valle y Valdepozuelo.