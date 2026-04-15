El atlas que redescubre Madrid: 14 artistas transforman sus rincones más icónicos en fantasía

Madrid tiene la extraña virtud de convertirse en relato casi sin proponérselo. Basta una plaza, un jardín, un puente para que la capital hable por sí sola. De esa intuición nace Icónica Madrid. Una ciudad de cuento, la exposición que reúne en el Espacio Cultural Serrería Belga a 14 ilustradores invitados a mirar la capital desde sus símbolos, sus rincones y sus mitologías. La muestra, incluida en IlustraweekMadrid 2026, propone un paseo por el Madrid que todos reconocemos, aunque cada cual lo lleve dentro de una manera distinta. Aquí no se trata sólo de identificar lugares y personajes, sino de redescubrirlos a través de la imaginación de algunos de los nombres más destacados de la ilustración actual. El resultado es una urbe reinterpretada, más íntima, más soñada, más viva que podrá descubrirse hasta el 3 de mayo.

La muestra, inaugurada este miércoles por Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, está comisariada por la revista El Duende. Tras el éxito de su primera edición en 2025, la cita regresa como un relato visual y sonoro de Madrid. Por sus salas se cuelan figuras y escenarios que forman parte del imaginario gato: Gloria Fuertes, la plaza Mayor, la Cuesta de Moyano, el teleférico, Manuela Malasaña, el viaducto y el cocido madrileño. Todo lo que parecía fijo y conocido se transforma aquí en materia narrativa, una colección de estampas que devuelven a Madrid su capacidad de sorpresa.

María Hesse, Adolfo Serra y Poliño Trapalleiro son algunos de los artista que participan en 'Icónica Madrid'. / CEDIDA

Participan Lady Desidia, María Hesse, Adolfo Serra, Poliño Trapalleiro, Marina Hernández Ávila, Nuria Cuesta, Manuel Marsol, Jesús Gabán, Marta Ponce, Puño, Marta Chicote, Elena Hormiga, Albertoyos y Nuria Blanco. Cada uno se aproxima a ella desde un lugar distinto, como si Madrid fuera un mismo cuento contado por muchas voces. Unos se detienen en el temblor sentimental de ciertos espacios, otros en la fuerza simbólica de sus personajes. Una mezcla entre costumbrismo y fantasía que tan bien la define.

Hay obras que miran al parquel del Retiro y a la plaza Mayor como si fueran escenarios inevitables de la memoria. Otras vuelven sobre los puestos de la Cuesta de Moyano, el vuelo suspendido del teleférico, los pavos reales de los jardines de Cecilio Rodríguez o la silueta del viaducto sobre la calle de Segovia. También está Gloria Fuertes, que sigue siendo una de esas presencias capaces de explicar este cosmos con una claridad que no ha envejecido.

Mapa emocional

La exposición no se queda en lo puramente visual. El recorrido se completa con un cuento escrito para la ocasión por Rubén Arribas y narrado por Claudio Serrano, además de varios audios en los que los propios artistas comparten el origen y las claves de sus piezas. En el minicine del espacio se proyecta también una propuesta audiovisual y de animación de Copolar y Victoria Rocha, que amplía ese diálogo entre sus iconos y quienes los reinterpretan.

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María Hesse, en su estudio. / EUROPA PRESS

Más que una reunión de ilustraciones, Icónica Madrid funciona como un mapa emocional. Un atlas de afectos, recuerdos y símbolos donde la capital aparece menos monumental y más humana. Menos como postal y más como experiencia. Eso es, quizá, lo más interesante de la muestra: que no intenta explicar Madrid, sino evocarlo. Y a veces, para contar de verdad una ciudad, no hace falta nada más.