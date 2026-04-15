El asesor de Cultura de Coslada señalado por incompatibilidad de cargos dimite por "motivos personales"

El asesor de Cultura en el Ayuntamiento de Coslada señalado por incompatibilidad de cargos, Hugo Nieto de Miguel, ha dimitido por "motivos personales", han informado fuentes municipales a Europa Press.

El PP exigía su cese por no cumplir con la dedicación exclusiva que marcaba su cargo en el municipio. Desde el Gobierno que dirige el socialista Ángel Viveros han detallado que presentó formalmente su renuncia el pasado 23 de marzo siendo ratificada por el alcalde al día siguiente, antes de que el PP solicitara un Pleno extraordinario para exigir su dimisión.

Los 'populares', en tanto, han vuelto a señalar a Viveros y a la concejala de Cultura, Emi Escudero (PSOE), como "responsables de la posible incompatibilidad administrativa" porque, además de su cargo como personal eventual en Coslada con un régimen de dedicación exclusiva y un salario de 53.000 euros anuales, "dedicaba parte de su tiempo a la dirección de producciones teatrales privadas".

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Más allá de la renuncia, el portavoz del PP, Paco Becerra, ha vuelto a exigir responsabilidades políticas porque quien "nombra, mantiene y supervisa es el alcalde y la concejala" y, en este caso, cree que no ha habido "control, transparencia ni explicaciones".