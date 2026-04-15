Alcobendas: Un importante 'hub' para empresas farmacéuticas, tecnológicas y de automoción

Alcobendas se ha convertido en uno de los enclaves económicos más dinámicos de la Comunidad de Madrid. Su cercanía a la capital, su potente red empresarial y su favorable ecosistema para impulsar la innovación sitúan al municipio madrileño como una de las localizaciones preferidas para la implantación de empresas nacionales e internacionales.

Con una población superior a los 123.000 habitantes, la ciudad destaca por su peso económico dentro de la región. De hecho, es el municipio con mayor PIB per cápita de este territorio con más de 70.000 euros por habitante, lo que refleja la intensidad de su actividad empresarial y su capacidad para generar riqueza.

Su estratégica localización, a pocos minutos de Madrid y apenas diez minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, le confiere un enorme atractivo al que se le suma su gran accesibilidad para la actividad empresarial a través de la A-1 que actúa como eje de entrada y salida, así como una rápida conexión con la M-12 hacia el aeropuerto y un sistema de transporte público muy completo, con Metronorte, Cercanías y una amplia red de autobuses. Esa conectividad facilita la movilidad laboral y refuerza su atractivo para sedes corporativas, centros de servicios y plataformas de distribución

El músculo económico de Alcobendas se apoya en la densidad y la diversidad de su tejido productivo. Tanto es así que a día de hoy se posiciona como la segunda ciudad española con más empresas multinacionales, tanto españolas como internacionales.

Más de 16.000 empresas de sectores clave como la automoción, la tecnología o la industria farmacéutica ya han elegido este municipio madrileño para instalarse. Firmas como Ford, Mercedes-Benz, Toyota o Pfizer conviven con compañías tecnológicas como Indra, Samsung o Cisco, consolidando a la ciudad como un hub empresarial diversificado y competitivo. La mezcla de grandes compañías y empresas auxiliares es una de sus principales fortalezas, porque genera empleo cualificado y capacidad para atraer nuevas inversiones.

El sector farmacéutico es uno de los mejores ejemplos: el complejo Net Pharma Hub reúne empresas que generan más de 4.500 empleos, con más de 3.000 profesionales especializados, y desde Alcobendas se fabrican medicamentos para más de 120 países. En paralelo, la presencia de centros de datos y grandes tecnológicas refuerza su perfil como nodo de la economía digital.

Sus parques empresariales, como La Moraleja, Arroyo de la Vega o Valdecasas, acogen tanto sedes corporativas como centros logísticos y áreas de innovación que dan lugar a un dinámico y competitivo ecosistema de atracción de inversiones y proyectos. Con esa densidad empresarial, el reto ahora es que el liderazgo empresarial y económico se traduzca en una movilidad más fluida, más empleo de proximidad y una modernización constante de sus espacios productivos.

La logística es otra de las actividades que ayudan al desarrollo del municipio y lo posicionan como punto estratégico, impulsado por el crecimiento del e-commerce. La presencia de plataformas logísticas y centros de distribución refuerza su papel como nodo clave para la distribución en el norte de Madrid.

Alcobendas ofrece, además, colegios de referencia, varios de ellos internacionales, zonas verdes, servicios urbanos consolidados y una calidad de vida que pesa cada vez más en las decisiones de inversión. Esa combinación entre ciudad para trabajar y ciudad para vivir es otra ventaja comparativa frente a otros polos empresariales del entorno madrileño.

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De cara a un futuro próximo, el reto para Alcobendas será consolidar su liderazgo con más innovación, una movilidad mejor adaptada a su crecimiento y nuevas oportunidades para que el dinamismo empresarial se traduzca también en empleo de calidad y desarrollo equilibrado.