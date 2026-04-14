Vox denuncia una agresión y amenazas a su concejal en Cercedilla durante un debate sobre construcciones "ilegales"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cercedilla, Enrique Pérez, ha denunciado que fue "agredido, amenazado e insultado" durante el último Pleno municipal, celebrado el pasado 9 de abril, en el transcurso del debate sobre varias construcciones situadas en un picadero del municipio.

Según sostiene la formación en un comunicado, el edil tuvo que ser escoltado por la Policía hasta poder abandonar el Ayuntamiento en su vehículo. Vox añade que, tras lo ocurrido, Pérez acudió a un centro médico, donde le extendieron "un parte de baja" que prevé adjuntar a la denuncia policial.

El incidente se produjo durante la discusión de un expediente urbanístico relacionado con varias edificaciones que, según Vox, fueron levantadas "de forma ilegal" y albergan, entre otros usos, "un restaurante y una vivienda" que operarían "al margen de la Ley". La formación asegura además que estas construcciones "fueron denunciadas por los agentes de la autoridad hace ya varios años".

De acuerdo con la versión trasladada por Vox, el expediente debatido en el Pleno proponía iniciar la legalización de aquellas construcciones que habían recibido informe favorable de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, también contemplaba "romper el expediente inicial" para dejar fuera otras edificaciones con informe desfavorable, entre ellas el restaurante y la vivienda.

El partido sostiene que "esa operación de dejar dos construcciones para un expediente posterior" fue el principal motivo de las objeciones planteadas por su concejal. Durante la sesión, Pérez pidió retirar el punto del orden del día para devolverlo a comisión y revisarlo con “todas las garantías legales necesarias”.

Fue entonces, siempre según el comunicado de Vox, cuando "un movimiento organizado desde el público y amparado por el alcalde irrumpió el salón de plenos de forma violenta" con el "único objetivo de intimidar, coaccionar y agredir" al edil.

La formación dirige sus críticas al alcalde de Cercedilla, David José Martín, del Grupo Independiente Cercedilla, al considerar que "restó importancia a lo sucedido", "se negó a interrumpir el Pleno" y no adoptó medidas suficientes para garantizar la seguridad en el salón de plenos.

En el mismo comunicado, Vox vincula además las construcciones cuestionadas con personas del entorno del actual equipo de Gobierno y asegura que el Ayuntamiento habría actuado con pasividad ante posibles irregularidades urbanísticas. En concreto, afirma que una edil del Ejecutivo local sería "sobrina de los propietarios" y que otro concejal mantendría "una relación de amistad íntima con un hijo del dueño". También sostiene que el Consistorio "ha obviado una denuncia recibida en el registro municipal por parte de la propia Comunidad de Madrid" sobre la actividad del restaurante.

Asimismo, Vox asegura que el Gobierno municipal, integrado por PSOE, Más Madrid y Grupo Independiente, no ha impulsado la sanción económica que, a su juicio, correspondería por la infracción urbanística, y que, según expone la formación, podría superar los 20.000 euros.

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Tras lo sucedido, Vox ha anunciado que emprenderá "todas las medidas legales oportunas" y enmarca su actuación en la defensa de "la libertad, la justicia, la transparencia, el buen gobierno y la democracia".