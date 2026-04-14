La Universidad Carlos III estrena el microscopio de transmisión y barrido "más potente" de la región

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha estrenado oficialmente este martes su nuevo microscopio electrónico de transmisión y barrido (TEM/STEM), el "más potente" actualmente en la Comunidad de Madrid, lo que sitúa a la universidad madrileña a la vanguardia de la microscopía en España.

Bajo el nombre de Thermo Scientific™ SPECTRA 200, esta nueva infraestructura, localizada en el campus de Leganés y valorada en más de 2 millones de euros, ofrecerá capacidades de resolución atómica únicas para la investigación científica y la transferencia tecnológica industrial, según ha destacado la UC3M en una nota.

El nuevo microscopio se integra en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Transmisión (LABMET), que forma parte del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de la Universidad, según ha explicado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UC3M, Luis Enrique García Muñoz, en la presentación.

Alta complejidad

Esta estructura organizativa garantiza que el equipamiento no solo proporcione servicio a los departamentos de la UC3M, sino que sea accesible para toda la comunidad científica y para el tejido empresarial que requiera servicios de caracterización de materiales de alta complejidad.

"Con la puesta en marcha de este equipamiento, la UC3M se posiciona como un referente en caracterización avanzada de materiales, proporcionando a nuestro personal investigador y a las empresas del entorno una herramienta de precisión excepcional", ha añadido García Muñoz.

El vicerrector de Investigación y Transferencia ha destacado además la importancia estratégica de esta inversión para el ecosistema de I+D+i de Madrid, ya que será el "más potente" actualmente en la Comunidad de Madrid.

Escala atómica

El equipo destaca además por su capacidad para analizar la estructura y composición química de materiales con una resolución a escala atómica, lo que resulta crítico para el desarrollo de nuevas tecnologías en biomedicina, microelectrónica, nanomateriales, semiconductores y tecnologías cuánticas, entre otros.

"Este es el primer microscopio SPECTRA 200 que instala en España la empresa Thermo Fisher Scientific, una multinacional estadounidense especializada en biotecnología", ha añadido por su parte la vicerrectora adjunta de Investigación y Transferencia de la UC3M, Beatriz Galiana, responsable también del CAI.

Durante la demostración técnica sobre las potencialidades del nuevo SPECTRA 200, las responsables científicas del LABMET, Beatriz Galiana y Elisa García-Tabarés, han subrayado además la versatilidad de la nueva instalación.

"El SPECTRA 200 permite estudiar materiales en un entorno de caracterización avanzada altamente versátil. Esta tecnología es el puente necesario para pasar de la investigación teórica a la aplicación práctica en materiales de nueva generación", ha afirmado Galiana.

Creado por el departamento de Física

Con esta incorporación, el LABMET de la UC3M refuerza también su misión de ofrecer servicios de soporte a la investigación con los más altos estándares de calidad.

La jornada de presentación ha servido también para mostrar al personal investigador los protocolos de acceso al equipo y las diversas metodologías de análisis que se pueden llevar a cabo, consolidando a la Universidad como un polo de atracción de talento y proyectos de alta intensidad tecnológica en la Comunidad de Madrid.

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Esta infraestructura ha sido creada por el Departamento de Física de la UC3M y ha recibido financiamiento del Programa de Universalización de infraestructuras Digitales para la Cohesión - I+D 6G UNICO - Convocatoria 2023, con referencia TSI-064100-2023-0031 de la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.