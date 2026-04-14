Talleres, galletas y hummus: Supernormal acerca la sostenibilidad a las familias madrileñas por el Día de la Tierra

En un momento en el que la sostenibilidad corre el riesgo de quedarse en palabra de escaparate, Supernormal ha decidido bajarla a tierra y llevarla a un terreno mucho más cotidiano: la cocina, la merienda y los planes en familia. Con motivo del Día de la Tierra, el próximo 22 de abril, la firma ha puesto en marcha durante todo abril una programación especial en sus tiendas de Madrid que culminará a finales de mes con varios talleres pensados para niños y adultos, concebidos como una puerta de entrada amable y creativa a una forma de comer más consciente.

La idea, en realidad, no pasa por dar lecciones, sino por recuperar algo bastante más básico: la conexión con el origen de los alimentos. Ese es el punto de partida que defienden Almudena Peña y Fernando Usera, fundadores de Supernormal, cuando hablan de un consumidor cada vez más alejado del campo, de la temporalidad y, en consecuencia, también del sabor. Parten de la premisa de un sistema alimentario marcado por la producción masiva, la disponibilidad constante y la eficiencia, el gusto ha dejado de ser una prioridad. Y ahí es donde la marca quiere intervenir, no desde el discurso abstracto, sino desde la experiencia.

Los talleres de Supernormal acercan a niños y adultos a la sostenibilidad a través de la cocina y la creatividad. / Cedida

Talleres para tocar, montar y cocinar

El corazón de esta programación llegará a finales de abril, cuando Supernormal convierta sus tiendas en pequeños espacios de experimentación culinaria. Habrá un taller infantil de galletas de animales 3D, en el que los más pequeños podrán montar y decorar sus propias piezas con frosting de colores naturales, y también un taller de pasta de colores naturales, planteado como una actividad participativa con vocación lúdica.

La elección no es casual. Frente a una idea de sostenibilidad entendida como renuncia, Supernormal plantea actividades donde lo responsable entra por el juego, la creatividad y el apetito. Los talleres funcionan así como una excusa para hablar de ingredientes, de estacionalidad y de procesos, pero también para convertir la cocina en una experiencia compartida entre padres e hijos.

Comer la Tierra, sin solemnidad

La programación especial arrancó el 7 de abril con una serie de propuestas en tienda y cafetería pensadas para acompañar el llamado Mes de la Tierra. Entre ellas figuran varios productos de edición especial con guiños claros a la naturaleza y a la temporada. Hay galletas infantiles 3D de animales para montar, unas "Vacalletas" de chocolate y almendras con forma de vaca, y una colección de hummus de colores en pequeños tarros —de remolacha, calabaza, garbanzo y espinacas— acompañados de picos artesanos elaborados en su propio obrador.

Galletas 3D, pasta de colores y cocina en familia: así celebra Supernormal el Día de la Tierra. / Cedida

La cafetería también se suma a la celebración con una propuesta gastronómica específica para estas semanas: un zumo verde y una tostada de tres hummus, dos lanzamientos con los que la firma quiere trasladar a la barra ese mismo relato de producto, temporada y frescura. Supernormal insiste en una idea que lleva tiempo defendiendo: que aquello que hace que un alimento sepa bien suele ser, precisamente, lo que también resulta mejor para el planeta. Cultivo ecológico y regenerativo, cadena corta de suministro, frescura y respeto por la temporada forman parte de esa ecuación.

Remolacha, calabaza, garbanzo y espinacas: los hummus de colores de Supernormal. / Cedida

Por eso, su propuesta para el Día de la Tierra no se limita a una acción puntual. Es más bien una forma de traducir su filosofía a un formato accesible, especialmente en un momento en el que las familias buscan planes urbanos con algo de contenido, algo de entretenimiento y, a ser posible, algo que también se pueda comer.

Tres direcciones en Madrid

La programación se desarrollará en las tiendas que Supernormal tiene en Madrid: Plaza de Chamberí 11, Plaza de Cataluña, 2 y Serrano, 112, estas dos últimas también con espacio de cafetería. Desde ahí, la marca continúa reforzando una identidad muy ligada al producto ecológico, el obrador propio y una red de pequeños productores con la que busca devolver al consumo diario palabras que a menudo parecen olvidadas: origen, sabor y temporada.

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En esta ocasión, además, lo hace con un lenguaje especialmente eficaz: el de los talleres que convierten una galleta, un plato de pasta o un hummus de colores en una forma sencilla de hablar del planeta sin ponerse solemne.