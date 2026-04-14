Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas: "En el norte de Madrid tenemos un liderazgo tecnológico, empresarial e innovador de los más vibrantes y dinámicos de Europa"

Anfitriona y alcaldesa de la "capital del norte", Alcobendas, Rocío García Alcántara (PP) ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional de Horizonte Madrid Norte, el segundo foro organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades del de la Comunidad de Madrid, tras la celebrada en febrero sobre el sur.

García Alcántara ha comenzado su intervención apelando a la unidad entre los municipios del norte de Madrid, utilizando una metáfora del reciente viaje de Artemis 2: "Juntos somos una tripulación, un equipo unido al servicio público". En esa misma línea, ha defendido que los ayuntamientos de la zona deben actuar como un equipo cohesionado, con lealtad institucional y una misión compartida: "Mejorar la vida de los cerca de 400.000 vecinos" que residen en este ámbito de la región.

La regidora ha enmarcado esa cooperación como una forma de reforzar una voz común capaz de defender los intereses del territorio, reivindicando el peso económico y tecnológico del norte de Madrid. "En la zona norte de Madrid tenemos el liderazgo tecnológico, empresarial e innovador" de una de las zonas "más vibrantes y dinámicas de Europa". En ese sentido, ha defendido que ese potencial debe traducirse en más ambición institucional y en inversiones acordes a su capacidad.

La movilidad ha sido una de las principales reivindicaciones de su discurso, planteada como un problema compartido por todos los municipios del norte. La alcaldesa ha defendido que "los municipios aquí presentes debemos ser una población unida con la misión de presionar al Gobierno de España para que la movilidad no lastre el crecimiento del norte de Madrid". A partir de ahí, ha enumerado demandas concretas: "Necesitamos una reforma de la A-1 que mejore el flujo de vehículos", avanzar en la conexión norte de la M-50 y reforzar el servicio de Cercanías Renfe. "Queremos un transporte público de calidad y que, por tanto, sea una alternativa real de movilidad que no siga lastrando el crecimiento" de la zona, ha apuntado García Alcántara, mientras ha pedido que los ayuntamientos deben presionar unidos para lograr las inversiones necesarias con el fin de"garantizar la excelencia y el estilo de vida de nuestros vecinos".

Tras este discurso inaugural, García Alcántara ha participado en una mesa redonda titulada Grandes desafíos del norte de la Comunidad de Madrid: pulso económico, atracción empresarial, transportes y gestión urbana sostenible, junto a Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo; Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real; Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, y Alicia Gallego Buzón, alcaldesa de Manzanares el Real.

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara. / Alba Vigaray

"Las empresas de Alcobendas aportan un 8% al PIB nacional"

Durante la misma, la regidora popular ha puesto el foco en la importancia económica de la ciudad: "Las empresas de Alcobendas aportan casi un 8% al PIB nacional" con más de 700 multinacionales. Además, ha resaltado que, para que el municipio siga creciendo, "a los nuevos vecinos hay que dar oportunidades y buenas comunicaciones para seguir manteniendo el hub tecnológico, de farma y de motor".

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García Alcántara ha defendido que Alcobendas sigue siendo un destino atractivo para las empresas por ofrecer estabilidad institucional, seguridad y fiscalidad competitiva. En este sentido, ha reclamado más "efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en nuestros municipios porque sin seguridad no hay libertad" y ha sostenido que las compañías eligen la ciudad porque encuentran "seguridad jurídica", "seguridad política" y "un ayuntamiento solvente, cercano y que aprueba los presupuestos todos los años". A ello ha sumado la defensa de "bajos impuestos", en línea con la política de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, como uno de los factores que, a su juicio, explican por qué las empresas siguen apostando por Alcobendas.