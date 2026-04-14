Rocío Albert: “Madrid es el 'hub' digital más importante del sur de Europa y el norte de la región concentra sectores pioneros"

No solo conforman una de las zonas “más prósperas y dinámicas” de la región. Los municipios del norte de la Comunidad de Madrid van a experimentar, además, un notable crecimiento en los próximos años como consecuencia de su capacidad para atraer sectores de innovación, mejoras en la conectividad y una apuesta por la industrialización. Así lo ha planteado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional, Rocío Albert, en la clausura del encuentro Horizonte Madrid Norte, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Alcobendas y por el que han pasado también alcaldes y representantes de empresas que operan allí como la farmacéutica Lilly.

Albert ha apuntado a la pujanza del corredor de la A-1, en torno al que se aglutina, ha destacado, “una parte muy importante de las industrias más punteras de nuestra región”, circunstancia que eleva la renta per capita en algunos municipios hasta los 55.000 euros, por encima de la media regional.

Así, se ha referido a sectores como el audiovisual, los centros de datos, “combustible de la digitalización”, de los que Madrid se encuentra entre los líderes en España, o a la industria tecnológica y aeroespacial. “Son industrias de alto valor añadido que tienen a la Comunidad de Madrid como referencia, como ocurre también con el sector biofarmacéutico, una cuarta parte de cuyas empresas y cifras de negocio se generan en nuestra región”, ha incidido, y que tienen “una gran implantación” en municipios de la zona norte.

Para profundizar en la captación de sectores “tractor”, que atraen a otras empresas, la Comunidad de Madrid presentará próximamente su Plan Industrial 2026-2030, según ha avanzado la consejera, una iniciativa que elevará hasta casi 40 millones de euros este año las ayudas para fomentar la modernización y digitalización de la industria y 800 millones de inversión total a lo largo del periodo.

La estrategia prevé, además, el reconocimiento y potenciación de distritos industriales especializados, una iniciativa que en el caso del Distrito Norte incidirá en los sectores biofarmacéutico y aeroespacial, con los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos como polos.

Pero el norte es diverso y, según ha señalado Albert, el compromiso de la Comunidad de Madrid es firme, tanto con los grandes municipios de la corona metropolitana como con los medianos y los más pequeños. “Buena prueba de ello es que ha invertido más de 760 millones de euros en los últimos años en los municipios del Valle del Lozoya, la Cuenca Alta del Manzanares y la Sierra de Guadarrama”, ha señalado.

En este sentido, la responsable de Economía madrileña ha destacado también la importancia de las actuaciones acometidas en materia de comunicaciones. Con especial mención a la construcción ya en marcha de un tercer carril en la M-607 en el tramo entre los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo. Con una inversión cercana a los 31 millones de euros, mejorará la fluidez del tráfico en unos de los tramos de mayor intensidad circulatoria de toda la región, ha señalado.

“Todas estas nuevas vías de comunicación van a potenciar aún más la conectividad de los municipios del norte y su atractivo como centros logísticos, lugares para vivir, para invertir y para desarrollar proyectos empresariales en los próximos años”, ha añadido.

Albert, por otra parte, no ha dejado pasar la ocasión para exhibir las cifras más favorables de la economía regional, “locomotora económica de España”, ha dicho, con la generación del 20% del PIB nacional, y con el 52% de la inversión extranjera en 2025 captada por empresas con sede en la región. “Madrid crece por encima de la media del conjunto de España y somos también la región que más nuevas empresas y empleos ha creado en el último año”, ha aseverado. “Casi una de cada cuatro nuevas empresas y puestos de trabajo que se han generado en España en el último año lo han hecho aquí, en la Comunidad de Madrid”.

Algo, ha enfatizado, que responde a la puesta en marcha de políticas basadas en la “seguridad jurídica, la estabilidad institucional y económica, la reducción de la burocracia, el apoyo al tejido productivo” y la rebaja de impuestos, aspecto en el que el Ejecutivo de Ayuso pone el foco en cuanto puede. Albert ha vuelto a insistir en las 34 rebajas tributarias implementadas en Madrid desde 2019, a las que se sumarán antes de que acabe esta legislatura tres ya anunciadas. “Cada vez nosotros bajamos un impuesto, el Gobierno central los ha subido, al menos, tres veces”, ha zanjado.

Noticias relacionadas

La consejera ha hecho especial hincapié en la rebaja de medio punto en todos los tipos del tramo autonómico del IRPF anunciada por Ayuso para 2027. "Ya lo podría hacer el Gobierno Central, tanto que nos habla de la crisis y tanto que nos habla de Irán", ha declarado. "Baje medio punto el tramo estatal, deje de asfixiar a las familias españolas".