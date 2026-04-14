"Almeida te debe pasta": el PSOE sale a la calle para exigir la devolución de la tasa de basuras anulada

El PSOE de Madrid ha lanzado una campaña en los 21 distritos de la capital para animar a los vecinos a reclamar la devolución de la tasa de basuras de 2025, recientemente anulada por la Justicia. La iniciativa a rodar este martes en Villaverde bajo el lema “Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal”.

El pobjetivo es exigir al Gobierno municipal que no recurra la sentencia y que reintegre íntegramente las cantidades cobradas., tal y como ha explicado la portavoz socialista, Reyes Maroto, durante el acto de presentación. La elección del sitio no es casual, ha explicado, ya que Villaverde es uno de los distritos que "ha tenido una tasa de residuos más gravosa y desproporcionada a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad".

“Ya dijimos que la tasa era injusta, que era desproporcionada y que no respondía al principio de quien contamina paga, pero ahora también sabemos que la tasa es ilegal”, ha reprochado Maroto. "Las chapuzas de Almeida las pagamos los madrileños"; ha insistido la edil Enma López. Según la portavoz econonómica socialista, la falta de transparencia en el diseño de la tasa impidió justificar por qué había barrios con una carga muy superior a otros.

Los socialistas sostienen que el debate no debe limitarse a la devolución del dinero, sino dar paso también a una revisión de fondo del modelo fiscal aplicado a los residuos. En este sentido, López ha defendido que quedan pendientes criterios de progresividad y renta, así como políticas más ambiciosas de compostaje y reciclaje, y acusó al Gobierno municipal de ir “por detrás” de otras ciudades en esta materia.

Como cierre, la dirigente socialista volvió a reclamar una solución automática para evitar, dijo, más inseguridad jurídica y más carga burocrática a los vecinos. "Procedan a esa devolución automática y de oficio a todos los madrileños, a todas las madrileñas, porque lo que no puede ser es que los madrileños paguen una tasa que ya la justicia ha declarado ilegal”, ha recalcado López.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en marzo la ordenanza municipal por considerar que el Ayuntamiento cometió un defecto sustancial durante su tramitación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado los recursos presentados por varias instituciones y organizaciones contra la tasa, declarando la nulidad de pleno derecho del tributo.

De acuerdo cpnm la sentencia, el Consistorio no publicó una parte esencial del informe técnico-económico en el que se apoyaba la nueva tasa. En concreto, faltaban los anexos que explicaban cómo se calculó la generación de residuos de las actividades económicas, un elemento clave para entender cómo se fijaron las cuotas. Al no difundirse esa documentación, los magistrados entienden que se vulneró el derecho de participación y que el procedimiento quedó viciado.