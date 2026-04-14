El proyecto de Mounia Nassangar que resucita en Madrid el 'whacking', una danza nacida en los clubs de los 70

Hay proyectos que surgen de una necesidad. Y en Stuck, el debut como coreógrafa de Mounia Nassangar, ojo, queda patente al instante. Es una pieza atravesada por una vivencia personal que no busca el desahogo ni la confesión, sino algo más difícil: convertir una experiencia íntima en un espejo. No es un estreno cualquiera. Hay tanto de ella aquí que los Teatros del Canal se volverán bien pequeños, un escondite donde reivindicarse sin ningún juicio. La pieza podrá verse del 15 al 18 de abril en la Sala Negra.

Stuck arranca justo en el instante en que el lenguaje se atasca. Y, entonces, ahí donde la explicación no alcanza, Nassangar pone su cuerpo a trabajar. La obra se mueve en este borde: el de lo que no se sabe decir, el de lo que tarda en comprenderse. La creadora no la plantea como un discurso cerrado sobre la salud mental: prefiere internarse en los distintos estados que ha atravesado, mirarlos desde el presente y asumir que todos, incluso los contradictorios, claro, siguen conviviendo dentro de una misma biografía.

Mounia Nassangar debuta como coreógrafa en los Teatros del Canal con 'Stuck'. / SJOERD DERINE

"Quedar atrapada, tanto a nivel físico como psicológico, fue una vivencia confusa. No fui consciente de ello hasta que mi cuerpo empezó a hablar por mí. O hasta que alguien trató de hacérmelo ver. A partir de ahí, sólo queda aceptar lo que sucede, interior y exteriormente", asegura la artista. Lo interesante de Stuck es que no afronta el bloqueo como un callejón sin salida, sino como una condición compleja que obliga a detenerse y mirar. Nassangar trabaja con la idea de que toda herida deja poso, también las que preferiría olvidar. El cuerpo tan sólo se limita a almacenar estas marcas: las ligeras y las dolorosas, las catalizadoras y las pesadas. De ahí que la dificultad para avanzar no aparezca aquí como simple derrota, sino como señales de algo que pide ser reconocido.

'Stuck' es el primer trabajo como coreógrafa de la artista francesa Mounia Nassangar. / SJOERD DERINE

Para levantar esta cartografía, la coreógrafa se apoya en el whacking, una danza urbana nacida en la cultura de club de los 70 y asociada a la velocidad y la precisión, así como a una intensa potencia expresiva. En manos de Nassangar, el lenguaje funciona como una herramienta capaz de traducir fricción y vulnerabilidad en movimiento. Los golpes de energía, los cortes del gesto, la exposición física y el pulso rítmico se convierten en una escritura escénica que hace visible lo que normalmente permanece dentro: las tensiones, las contradicciones, la fatiga, la memoria emocional. Stuck no ilustra un conflicto, lo encarna.

Temperatura especial

Cinco intérpretes acompañan esta bajada a las profundidades: Suzanne Degennaro, Serena Freira, Oumrata Konan, Nicole Kufeld y Carla Parcianello. Entre todos construyen una escena en la que lo individual se desborda hacia lo colectivo. No hay aquí un cuerpo ejemplar que hable por encima de los demás, sino una comunidad de presencias que transforma lo invisible en gesto y la destreza en resonancia común. Esa dimensión coral le da a la pieza una temperatura especial: el público no asiste a un ejercicio de introspección hermética, sino a una experiencia física que puede leerse desde múltiples lugares.

Noticias relacionadas

La pieza se enmarca en el 'whacking', una danza urbana nacida en los años 70. / SJOERD DERINE

Reconocida internacionalmente como una de las figuras destacadas del whacking, Mounia Nassangar ha desarrollado una trayectoria que se mueve entre la danza, la moda y el audiovisual, con colaboraciones junto a nombres como Jean-Paul Gaultier y Gaspar Noé. Todo ese recorrido desemboca ahora en una primera coreografía que no sólo busca exhibir credenciales, también pretende encontrar una voz propia. Lo hace desde un lugar áspero, vulnerable y muy contemporáneo, donde el cuerpo deja de ser un mero instrumento para convertirse en archivo de lo vivido. Ahí está, seguramente, la mayor fuerza de esta pieza: no explicar el bloqueo, sino darle peso y aire sobre el escenario.