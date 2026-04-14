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Sin carné y con la ITV caducada: el aviso que llevó a la Policía a detener a tres personas por tráfico de drogas en San Blas

La Policía Municipal de Madrid detuvo a tres individuos tras hallarles sustancias estupefacientes, incluyendo tusi, cocaína y hachís, además de 600 euros en efectivo

Imagen de archivo del tusi, la cocaína rosa.

Imagen de archivo del tusi, la cocaína rosa. / POLICÍA NACIONAL

EFE

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas en el distrito de San Blas como presuntos autores de un delito contra la salud pública al estar en posesión de varias sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de marzo, cuando, en el marco de un patrullaje preventivo, los agentes identificaron un vehículo con comportamiento errático, y, al comprobar la matrícula, saltó el aviso de que el titular no tenía el carné de conducir y el coche no tenía la ITV, han informado a EFE fuentes policiales.

Ante el estado de nerviosismo de los tres ocupantes, de edades comprendidas entre los 24 y los 33 años, la Policía procedió a hacerles un registro corporal, en el que hallaron una bolsa de plástico con un polvo rosa en su interior (presuntamente tusi).

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En el registro del vehículo, ocultas en el techo, los agentes encontraron más bolsas de plástico con tusi, un polvo blanco (cocaína) y una sustancia marrón, presuntamente hachís. La Policía Municipal también halló 600 euros en efectivo y varios teléfonos móviles, que recibían mensajes de forma constante.

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