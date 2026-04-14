SEGURIDAD
Pinto alquilará tres vehículos para la Policía Local durante cuatro años por 200.000 euros
El Ayuntamiento ha iniciado la licitación de los nuevos coches en régimen de renting con mantenimiento y uno de ellos estará adaptado para el traslado de detenidos
El Ayuntamiento de Pinto ha iniciado la licitación para alquilar tres nuevos vehículos destinados a la Policía Local, según ha informado el Consistorio en un comunicado. Los coches se incorporarán a la flota municipal en régimen de renting con mantenimiento, con un coste cercano a los 200.000 euros durante los próximos cuatro años.
Los nuevos vehículos contarán con equipamiento para labores de vigilancia, prevención e intervención. Uno de ellos, además, estará adaptado para el traslado de detenidos, con mampara divisoria, asiento y suelo, paneles laterales, bandeja posterior y mampara posterior.
"Desde el equipo de Gobierno queremos seguir mejorando la seguridad en la ciudad, y eso pasa porque nuestros policías trabajen con los mejores medios, como serán estos vehículos, que se suman a los ya puestos en circulación hace poco más de un año, que hacen que nuestras calles sean cada días más seguras", ha indicado el segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Fernando González.
La previsión del Ayuntamiento es que los vehículos entren en funcionamiento antes de final de año y presten servicio en el municipio durante los próximos cuatro años.
La licitación de estos nuevos coches se enmarca en la renovación de medios materiales de la Policía Local impulsada por el Gobierno municipal. En este contexto, el Consistorio señala que la delincuencia en Pinto se redujo un 7% en 2025, según el Balance de Criminalidad de enero a diciembre publicado por el Ministerio del Interior.
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