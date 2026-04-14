EDUCACIÓN
Podemos pide la intervención del Gobierno en la Comunidad de Madrid por la huelga de las educadoras infantiles
Ione Belarra asegura que es "indecente" que una educadora "tenga que atender a ocho bebés" mientras está "cobrando el salario mínimo"
Europa Press
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno intervenir ante la huelga de la Plataforma Estatal de Educadoras Infantiles en la Comunidad de Madrid, con quienes se han reunido este martes. "Basta ya", ha reclamado.
En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha recordado que la huelga en Madrid se sucede a la que ya tuvo lugar en Navarra y en las Islas Baleares. "Están exigiendo que bajen las ratios por ley. Es indecente que una educadora, un educador, tenga que atender a ocho bebés. Cualquiera que haya cuidado de un bebé sabe perfectamente que esto es inasumible, que una educadora tenga que atender a 13 bebés de entre 1 y 2 años, a 20 bebés de entre 2 y 3 años", ha denunciado.
Por ello, ha asegurado que esta situación "no se puede soportar más". "Esta gente está cobrando el salario mínimo interprofesional por educar, por cuidar a los niños y las niñas. Es la etapa más vulnerable. Basta ya", ha demandado.
Ante esta situación, ha afirmado que necesitan que "el Gobierno intervenga y que las comunidades autónomas, en este caso particularmente la Comunidad de Madrid, pague sueldos dignos a quienes están sosteniendo la vida y a quienes están sosteniendo lo más valioso que tenemos como sociedad", ha defendido.
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