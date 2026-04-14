PHotoESPAÑA 2026 saca músculo: Viviane Sassen, Robert Frank, Talia Chetrit y Richard Avedon lideran su edición más ambiciosa (y feminista)

¿Qué puede hacer la fotografía cuando circula sin descanso, se desborda, se manipula y, aún así, ojo, sigue siendo una de las pocas formas que hay de mirar al mundo? PHotoESPAÑA responde en 2026 con una declaración de principios: Volver a imaginar. Bajo ese lema, la 29ª edición del festival reunirá del 13 de mayo al 13 de septiembre más de 40 exposiciones en la Sección Oficial, cerca de 100 proyectos y más de 300 artistas visuales, con una programación en la que el 65% de los nombres son mujeres. En ese mapa conviven, entre otros, atención al nivel, Richard Avedon, Robert Frank, Isabel Azkarate, Laia Abril, Talia Chetrit, Bego Antón, Gorka Postigo y José Quintanilla. Un universo que expondrá todas las formas que hoy puede tomar una imagen.

El gran eje internacional lo protagoniza Países Bajos, el país invitado tras Chile. Ahí se concentran dos de las apuestas más visibles. Por un lado, Volver a imaginar, la colectiva del Círculo de Bellas Artes (Sala Picasso), del 5 de junio al 27 de septiembre, que pone a dialogar a 13 creadores españoles y neerlandeses (Rob Hornstra, Aleix Plademunt, Txema Salvans, Anoek Steketee, Jon Gorospe...) para pensar la fotografía desde la experimentación material y conceptual. Y, por otro, LUX & UMBRA, la retrospectiva de Viviane Sassen en la Sala Picasso del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, del 3 de junio al 26 de julio: más de tres décadas de trabajo reunidas por primera vez en España en una muestra concebida específicamente para esta edición y atravesada por la luz, el cuerpo, África y la identidad como territorio en transformación.

Una de las piezas de 'El Jardin revelado', de Jose Quintanilla. / CEDIDA

Madrid volverá a ser el gran corazón de la cita. En el COAM, Lo que nace, de Matías Costa, podrá verse del 28 de abril al 1 de noviembre, mientras que CentroCentro abrirá del 6 de mayo al 28 de junio El jardín revelado, de José Quintanilla, una tentativa de sacar a la fotografía de su fatiga visual y empujarla hacia lo pictórico. A partir del 14 de mayo llegarán dos paradas imprescindibles: Nostalgia / Utopía, la retrospectiva de Ana Locking en la Sala Canal de Isabel II, hasta el 20 de julio; y, en Serrería Belga, Azkarate vs. Azkarate, de Isabel Azkarate, del 14 de mayo al 28 de junio. En esta ocasión, la pionera del fotoperiodismo cambia la cámara por un móvil de última generación para presentar un recorrido por escenas cotidianas desde su mirada única gracias a la colaboración con Xiaomi, que ha incorporado a sus dispositivos las míticas ópticas Leica. A esa primera avanzada se suma, desde el 29 de mayo y hasta el 1 de noviembre, uno de los platos fuertes del año: Robert Frank y Los Americanos, en Espacio Fundación Telefónica, donde la serie capital del fotógrafo suizo podrá verse por primera vez íntegra en España.

Isabel Muñoz es la protagonista del programa 'Cuadernos de campo'. / JUAN GLASSFORD

A partir de junio, el calendario local se vuelve torrencial. El 4 de junio abre Las piedras del cielo, de Isabel Muñoz, en la Galería de las Colecciones Reales, hasta el 6 de septiembre, dentro del programa Cuadernos de campo, mientras el Museo Nacional del Romanticismo presenta del 5 de junio al 13 de septiembre Endometriosis, de Laia Abril, una instalación inédita sobre dolor, sesgo médico y violencia obstétrica. El 4 de junio arranca también Ofertorio, de Greta Alfaro, en la Nave 0 de Matadero, hasta el 31 de julio. El 6 de junio, Fundación MAPFRE duplica su apuesta con In the American West, de Richard Avedon, y Ground Rules, de Alejandro Cartagena, ambas hasta el 30 de agosto. Este día, además, el Museo Lázaro Galdiano inaugura Bunny, de Talia Chetrit, también hasta el 30 de agosto. Después llegarán Los mismos lugares, de Jorge Yeregui, en el Museo ICO, del 4 de junio al 6 de septiembre, y On The Geography Of The River, de Linarejos Moreno, en el Museo Arqueológico Nacional, del 16 de junio al 20 de septiembre, dos propuestas que piensan el territorio, la memoria material y la construcción del paisaje desde registros muy distintos.

De Colina a Bego Antón

La segunda mitad de junio mantiene el pulso. El Museo Cerralbo acogerá del 10 de junio al 25 de octubre Disfuncionarias, de Tanit Plana, una instalación sobre el cuerpo funcionarial, las lógicas de clasificación y la sombra contemporánea de la inteligencia artificial. Por su parte, el Museo Nacional de Artes Decorativas abrirá del 13 de junio al 25 de octubre Toda mi casa es un altar, de Gema Polanco, un proyecto site specific que convierte la segunda planta en un umbral entre lo doméstico, lo sagrado y la memoria de los objetos. En el Círculo de Bellas Artes convivirán del 5 de junio al 27 de septiembre Refusal. Second Fracture, de Rafał Milach, en Sala Goya, y Ruina Montium, de Raphaëlle Peria, en Sala Minerva. Casa de América exhibirá del 10 de junio al 30 de septiembre Everybody Loves to Cha Cha Cha, de Bego Antón. Atención especial al Centre Blanquerna que, del 11 de junio al 30 de agosto, acogerá Nosaltres no tenim por, nosaltres som, una muestra con el histórico reportaje de Colita sobre la manifestación LGTBI de 1977 en Barcelona. La Fundación Casa de México en España presentará Espectros y el Museo de Arte Contemporáneo la colectiva Topografía de un contraste. Cerrará el tramo madrileño, ya en septiembre, Modos de ver, en el Centro de Arte Complutense, del 3 al 27 de septiembre, con los proyectos finales de 50 artistas visuales contemporáneos.

Casa de América exhibirá hasta el 30 de septiembre 'Everybody Loves to Cha Cha Cha', de Bego Antón. / CEDIDA

La expansión territorial vuelve a ser marca del festival. En Alcalá de Henares, el Antiguo Hospital de Santa María la Rica acogerá del 20 de junio al 6 de septiembre ¿Es usted quien creo que es?, de Manuela Lorente. Barcelona contará con doble cita en KBr Fundación MAPFRE: Minor White y Tusquets de Cabirol, ambas del 16 de junio al 6 de septiembre. Asturias se reparte entre Corao Castiellu, donde You’ll Never Meet My New Friends, de Gorka Postigo, ocupará Espacio Antoxana con fecha no especificada en el dossier, y Gijón, donde LABoral exhibirá Interdependencias, colectiva comisariada por Semíramis González, del 23 de octubre al 26 de febrero. Santander sumará Belita Gracia. La fotógrafa, en la Biblioteca Central de Cantabria, del 26 de junio al 30 de agosto, y Persona, de Estela de Castro, en Naves de Gamazo. Sevilla acogerá Recorridos Urbanos en One Shot Hotels del 5 de junio al 13 de septiembre, mientras que Valencia incorporará en Bombas Gens el II Premio de Comisariado José Luis Soler. Finalmente, Zaragoza cerrará la ruta con Jalón Ángel (1926-2026), en la Universidad San Jorge, del 10 de septiembre al 27 de noviembre.

Madrid, galería a galería

A ese trazado se añaden las sedes invitadas, donde el festival prolonga su respiración más allá de los grandes museos. El Ateneo de Madrid abrirá Fotografía de guerra (1974-1985), de Arturo Pérez-Reverte, del 5 al 31 de mayo, y después La Habana, aún nos queda el alma, de Luis Casadevall, en su Sala Anselma, del 2 al 14 de junio. Atlántida Travel acogerá Islandia. Tierra de fuego y hielo, de Marcela Lobo, del 18 de junio al 11 de septiembre; el Hospital San Rafael, Maroc, un temps suspendu, de FLORE, del 18 de mayo al 19 de septiembre; el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Circunstancias invisibles, de Patricia Rodas, del 6 de marzo al 4 de septiembre; el Museo Misiones Salesianas, Postales de hielo, de Alfredo Pourailly y Cristian Donoso, del 17 de abril al 31 de julio; y la Real Sociedad Fotográfica, El viaje en la mirada, dedicada a Benito Román, del 16 de junio al 30 de julio.

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'Tranvía. Nueva Orleans' (1955), de Robert Frank. / ROBERT FRANK FOUNDATION

El festival OFF, por su parte, volverá a convertir Madrid en una ciudad para recorrer galería a galería: Acopia, de Lucía Gorostegui, en Almacén Abierto; El cielo cayendo, de Sebastián Díaz Morales, en Carlier | Gebauer; Giverny 2.0, de José Quintanilla, en DDR Art Gallery; Ejercicios para construir un territorio, de Fernanda del Barrio, en E Ciento Veinte; Archivo de lo efímero, de Izaskun Valmaseda, en Espacio La Cabina; El teatro interior, de Alejandra Díez de Rivera, en Espacio Valverde; Piel de sal, de Pilar Yarza, en Galería FLECHA; Auna era construye ciudades, de Águeda de la Pisa y David Beltrán, en Galería Freijo; En la ruta, de Cano Erhardt, en Luis Burgos; Cartografías de la piel, de Gon Poullet, en PhotoTravel Gallery; Distancia, de Uxío da Vila, en Río & Meñaka... Hay algo simbólico en cómo queda armada esta edición. PHotoESPAÑA no se limita a exhibir fotografías: las hace chocar entre sí, las desplaza de lugar, las pone a discutir con la moda, con el archivo, con la medicina, con el paisaje, con la política, con la memoria queer, con el dolor, con la vida animal y con la ciudad. Incluso abre una línea hacia Asunción con Ojos que yo encendí, la muestra organizada junto a AECID y el Centro Cultural de España en Asunción, donde artistas españolas y paraguayas rinden homenaje a las pioneras del 25 y a las Sinsombrero. De eso va, en el fondo, esta edición: de recordar que la fotografía no solo registra lo real. A veces también lo corrige, lo incomoda y, en el mejor de los casos, vuelve a imaginarlo.