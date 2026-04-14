La oposición vuelve contra Ayuso su lema del "Madrid de todos los acentos" en el debate migratorio

A un año de las próximas elecciones autonómicas, la cuestión migratoria se perfila como uno de los frentes en los que las formaciones madrileñas dirimirán batalla. El proceso de regularización extraordinaria al que el Gobierno dará luz verde y el anuncio hecho el pasado jueves por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de que lo recurrirá ante los tribunales no han hecho sino espolear el enfrentamiento en los últimos días.

En el rifirrafe, la oposición ha recurrido a una de las expresiones favoritas de Ayuso. A la presidenta madrileña le gusta decir que en la región se escuchan "todos los acentos" del español, en referencia a un carácter abierto y cosmopolita y al papel de Madrid como capital de la hispanidad, un concepto que trata de apuntalar con iniciativas como el festival con ese nombre que cada año organiza en torno al 12 de octubre. Ayer mismo, en la entrega de la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid concedida a título póstumo a Mario Vargas Llosa, insistía en que en las calles de Madrid se escuchan "el español caribeño, el español sudamericano, los distintos españoles que se hablan en España y se oyen también varios idiomas extranjeros".

El lema de "todos los acentos" ya era utilizado con fruición por Vox para atacar a la presidenta madrileña, a la que trata de retratar como tibia en cuestión migratoria, uno de los puntales, el de vincular inmigración e inseguridad, en el que la formación de ultraderecha sostiene su discurso. Prácticamente todas las semanas en el pleno de la Asamblea, la portavoz de los de Abascal, Isabel Pérez Moñino, airea las palabras de Ayuso para reprochársela. "El Madrid de todos los acentos se está convirtiendo en el Madrid de todas las bandas", ha llegado a decirle.

Pero ahora ha sido la izquierda la que ha tirado del "Madrid de todos los acentos" para arremeter contra la presidenta madrileña. Lo hizo este lunes la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. "Ayuso se pasa el día hablando de los latinos, de la Hispanidad, del Madrid de todos los acentos, pero a la hora de la verdad, a la hora de poner los derechos encima de la mesa, la señora Ayuso se da mus, porque su modelo es otro", indicaba. "Su modelo es el de poner alfombras rojas a los multimillonarios que vienen de fuera y vienen a repartirse Madrid".

No concluía ahí y llegaba a asegurar que Ayuso "ha implantado la inhumanidad en política". Lo hacía en relación con su anuncio de recurrir el proceso de regularización de extranjeros con cinco meses de residencia en España promovido desde el Gobierno. Además anunciaba que su partido ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a ampliar el número de oficinas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que expiden el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal.

El certificado de recargas del abono transporte es uno de los documentos con que extranjeros en situación de poder ser regularizados pretenden acreditar su presencia en la región desde hace más de cinco meses. Solo una oficina tramita ese historial y se encuentra saturada.

Más Madrid también ha hecho batalla de la cuestión. La pasada semana registró varias preguntas sobre la falta de disponibilidad de citas previas en el Consorcio Regional de Transportes para la obtención del histórico del abono transporte. Su portavoz regional, Manuela Bergerot, elevaba este lunes el tono contra Ayuso para acusarla de "agitar la xenofobia", "hacerle el caldo gordo a Vox" y poner "en la diana" a los más vulnerables.

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Desde el Gobierno regional, se justifica que la solicitud del documento en cuestión es una gestión poco frecuente y el Consorcio Regional de Transportes tiene los recursos dimensionados a las tareas habituales. “No parece razonable que tengamos que atender una necesidad de Pedro Sánchez, quien ha hecho una regularización masiva, sin hablar ni dotar de recursos a las comunidades autónomas", señalaba este lunes el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. El Gobierno de Ayuso hace equilibrios entre considerar madrileño a "quien pone un pie en Madrid y empieza a vivir y trabajara con nosotros" y al tiempo batallar judicialmente contra el Gobierno central por la regularización o contra el traslado de menores extranjeros no acompañados desde comunidades en contingencia migratoria extraordinaria. En cualquier caso, la migración se configura como uno de los asuntos sobre los que la contienda política discurrirá en Madrid hasta 2027.