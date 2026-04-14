Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real: "Somos un municipio de servicios y nuestro objetivo es seguir siéndolo"

Aunque la alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado reconoce durante su intervención en el encuentro de alcaldes 'Horizonte Madrid Norte', celebrado en Alcobendas, que la ciudad sigue siendo "de segunda residencia", afirma que es "un municipio de servicios y nuestro objetivo es seguir siendo lo que somos".

Así, destaca que uno de los retos a los que aspira Soto es que "todos los nuevos ciudadanos también se sientan parte de nuestro municipio" y apela al sentimiento de permanencia de los nuevos habitantes y la apuesta del consistorio por acoger a las nuevas generaciones.

Entre algunas de sus reivindicaciones para seguir mejorando en la prestación de servicios municipales, Barrado reclama que es crucial que "desde la Comunidad de Madrid se apueste por mejorar las herramientas de los municipios" y porque "se pongan recursos a disposición de los ayuntamientos para que seamos capaces de sacar un planeamiento".

En este sentido, incide en la necesidad de "contar con una ley que nos dé un poco de oxígeno, que nos aporte esa agilidad que necesitamos" poniendo de relieve la importancia de avanzar en el Plan General de Urbanismo, un proyecto que Soto del Real lleva "más de dos años esperando".

En otra línea, la alcaldesa de la localidad madrileña subraya la agenda deportiva y cultural, y pone especial énfasis en la relevancia de las clases de inglés y robótica, que el Ayuntamiento de Soto del Real oferta de manera gratuita para sus empadronados. Estas iniciativas se enmarcan en un claro intento de mejorar la calidad de vida del municipio, formando a quienes "en un futuro cercano sustentarán las empresas que actualmente se están desarrollando en la zona", asegura.

De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias, junto a Noelia Barrado (Soto del Real); Rocío García (Alcobendas); Carlos Blázquez (Colmenar Viejo); Jesús Moreno (Tres Cantos), y Alicia Gallego (Manzanares el Real). / Alba Vigaray (EPC)

Soto del Real, un entorno privilegiado

A tan solo 41 kilómetros de Madrid, situado en la Sierra de Guadarrama junto a La Pedriza y el Parque Nacional, el municipio de Soto del Real se encuentra en un entorno privilegiado que destaca por su riqueza paisajística. Combinando, esta cercanía a la capital con un entorno natural privilegiado, Soto del Real ha construido una identidad propia íntimamente ligada con la sostenibilidad y el dinamismo local.

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, junto a la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, durante la mesa redonda de alcaldes celebrada en el encuentro 'Horizonte Madrid Norte' / Alba Vigaray (EPC)

Referente en crecimiento equilibrado entre los municipios del Norte de Madrid, la alcaldesa sotorrealeña hacía gala de este compromiso ambiental, especialmente visible en la gestión de residuos: "Desde hace ya 10 años apostamos por hacer un cambio de modelo, el 38% de nuestras familias, de las viviendas, están adheridas a un programa de compostaje doméstico, recibiendo una bonificación en la tasa de basura... Hay otra forma de gestionar los residuos."

Encuentros como 'Horizonte Madrid Norte', que buscan reivindicar la diversidad, el dinamismo y el potencial de los municipios de esta zona de la Comunidad de Madrid, resultan muy relevantes para Noelia Barrado, ya que, según explica, destacan las fortalezas propias de Soto del Real y de su entorno natural y económico.

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Durante este evento, la alcaldesa ha compartido espacio con los alcaldes de otros municipios madrileños como Alcobendas, Colmenar Viejo, Tres Cantos y Manzanares el Real, en un evento patrocinado por FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza; y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y la Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo.